Selon un communiqué du Cabinet royal, le Roi Mohammed VI, après s’être entretenu avec Donald Trump autour de la marocanité du Sahara marocain et des relations avec Israël, a tenu un entretien téléphonique avec Mahmoud Abbas, président de l’Autorité Palestienne. En voici la traduction intégrale :

« Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a eu ce jeudi un entretien téléphonique avec Son Excellence Mahmoud Abbas Abou Mazen, président de l’Autorité Nationale Palestinienne.

Lors de cet entretien, Sa Majesté a informé le président palestinien de la teneur de l’entretien téléphonique que le Souverain a eu avec Son Excellence le président américain, M. Donald Trump, eu égard à l’estime que voue Sa Majesté le Roi à Son Excellence le président palestinien.

Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a réaffirmé à Son Excellence que la position de Sa Majesté le Roi soutenant la cause palestinienne demeure inchangée, position que le Souverain a héritée de Son père feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait Son âme. Dans ce sens, le Souverain a souligné que le Maroc soutient la solution à deux États et que les négociations entre les parties palestinienne et israélienne sont la seule voie pour parvenir à une solution définitive, durable et globale à ce conflit. En Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, émanant de l’Organisation de la coopération islamique, Sa Majesté le Roi n’a eu de cesse d’insister sur la nécessité de préserver le statut spécial de la ville d’Al Qods Acharif et de respecter la liberté de pratiquer les rites religieux pour les adeptes des trois religions monothéistes, ainsi que le cachet musulman d’Al-Qods Acharif et de la mosquée Al-Aqsa. Le Souverain a également souligné que le Maroc place toujours la question palestinienne au même rang de la question du Sahara marocain et que l’action du Royaume pour consacrer sa marocanité ne se fera jamais, ni aujourd’hui ni dans l’avenir, au détriment de la lutte du peuple palestinien pour ses droits légitimes. A cette occasion, le Souverain a noté que le Roi du Maroc jouit d’un statut particulier et qu’Il a des relations distinguées avec la communauté juive d’origine marocaine, dont des centaines de milliers de juifs marocains établis en Israël.

Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, a affirmé que le Maroc mettra à profit toutes les dispositions et contacts convenus entre le Souverain et le président américain pour promouvoir la paix dans la région, et que cela n’affecte en aucun cas l’engagement constant et continu dans la défense de la cause palestinienne juste.

Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a souligné que le Maroc, qui place la cause palestinienne en tête de ses préoccupations, ne renoncera jamais à son rôle dans la défense des droits légitimes du peuple palestinien, et restera, comme il était toujours, Roi, gouvernement, et peuple, aux côtés de nos frères palestiniens, et continuera son engagement constructif pour parvenir à l’établissement d’une paix juste et durable dans la région du Moyen-Orient »

LNT avec MAP