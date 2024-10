Le nouveau Renault Kangoo, l’un des combispaces les plus prisés du marché local depuis 2004 débarque avec une palette de nouveautés-tendance à la fois sur le plan mécanique que sur le plan technologique.

Côté motorisation d’abord, la voiture arrive avec un thermique alors que la version électrique est prévue pour 2025. Chez nous au Maroc, le nouveau Kangoo sera disponible dans tout le réseau de la marque dès 249 000 Dhs. Sous le capot, le nouveau Kangoo s’équipe du moteur Diesel 1.5 Blue dCi 115 ch avec une boîte de vitesses automatique EDC à 7 rapports ou une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. Ainsi, en Diesel, le nouveau Kangoo est proposé avec le moteur 1.5 Blue dCi 115 avec des boîtes de vitesses automatique à double embrayage EDC ou manuelle à 6 rapports. Ses feux full LED lui permettent un gain de consommation d’environ 0,04l/100km. ‘‘La consommation mixte en cycle WLTP débute à – 5.3l /100km (soit 141 g CO2/km) pour les moteurs Diesel. De plus, le système Éco-mode, disponible depuis la planche de bord, permet d’obtenir jusqu’à 12% d’économie de carburant supplémentaire. Le voyant « Gear Shift » indique au conducteur le moment optimal de changement de vitesse pour une économie supplémentaire allant jusqu’à 5%’’, explique-t-on auprès de Renault Maroc.

Sur un autre registre, le nouveau Kangoo intègre jusqu’à cinq prises USB : deux situées au-dessus du volant, une sur la console centrale, une sur la façade de Renault EASY LINK et deux en dos de console centrale (selon version). Les prises 12 V ne sont pas en reste avec quatre prises situées à l’avant et jusque dans le coffre pour encore plus de praticité́.

Autre technologie pratique, la carte Renault mains-libres. Le véhicule se déverrouille à l’approche de la carte (à moins de 1 m des ouvrants) et se verrouille à l’éloignement, le tout en gardant la carte dans votre poche ou votre sac. Dans l’habitacle, la carte mains-libres permet le démarrage du moteur d’un simple appui sur le bouton Start / Stop. La voiture dispose aussi du frein de parking électrique.

On doit toutefois remarquer que la montée en gamme du Kangoo est accompagnée d’une nette hausse du prix, ce qui pourrait en dissuader certains.

Les tarifs du nouveau Kangoo

