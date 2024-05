Du 05 au 10 juin 2024, la Fondation BOURAZA, avec le soutien des investisseurs Marocains résidant à l’étranger, est fière d’annoncer l’organisation du premier Rallye Caritatif a bord de super cars. Placé sous le thème « **aventure et solidarité ** », cet événement unique ralliera Tétouan à Marrakech, offrant une aventure humaine et solidaire au travers des paysages époustouflants du Maroc.

L’événement a pour ambition de conjuguer passion pour l’automobile et engagement humanitaire, en soutenant des projets caritatifs significatifs. Plus qu’une simple compétition, le rallye se veut être un voyage exceptionnel à travers la richesse culturelle, historique, environnementale, et sportive du Royaume, illustrant ainsi la capacité du pays à allier tradition et modernité.

L’itinéraire a été soigneusement planifié pour mettre en avant la diversité et la beauté des villes marocaines, leurs sites emblématiques et stades, mettant en lumière les atouts économiques, touristiques et sportifs du Maroc. Cet événement intervient également dans un contexte où le Maroc est désigné l’un des organisateurs de la Coupe du Monde 2030, démontrant ainsi son excellence dans l’accueil et l’organisation d’événements de grande envergure.

Cette initiative souligne l’engagement de la Fondation BOURAZA et les investisseurs Marocains résidant à l’étranger (MRE) en faveur du développement social et économique de leur pays, renforçant les liens uniques qui les unissent à leur patrie. Le Rallye Caritatif des Voitures de Luxe se profile comme une vitrine exceptionnelle pour les institutions associatives locales, permettant de valoriser leur travail et d’accroître leur visibilité à l’échelle internationale.

Partagez cet article :