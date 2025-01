Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a annoncé que le projet de loi organique définissant les conditions et modalités d’exercice du droit de grève fera l’objet d’amendements supplémentaires à la Chambre des conseillers.

Un texte en cours d’élaboration

Lors d’une déclaration à la presse, à l’issue de la réunion de la Commission de l’enseignement et des affaires culturelles et sociales à la Chambre des conseillers, le ministre a souligné que l’adoption du projet de loi organique par la Chambre des représentants a marqué une étape importante dans le processus législatif. Cependant, il a précisé que le texte demeure incomplet et ne représente pas encore la version finale.

Concertation avec les partenaires sociaux

Il a été convenu avec les syndicats représentés à la Chambre des conseillers d’entamer les négociations sur le projet de loi dès le mardi 7 janvier, parallèlement à son examen par la commission concernée, prévu pour le jeudi suivant. Les discussions en séance plénière débuteront, quant à elles, le 15 janvier.

M. Sekkouri a affirmé que le gouvernement et les syndicats partagent une volonté commune de parvenir à une loi organique qui réponde aux besoins des travailleurs et des autres catégories concernées. Le ministre a également exprimé la disponibilité du gouvernement à travailler en collaboration avec la Chambre des conseillers pour finaliser un texte en adéquation avec les réalités et aspirations du Maroc contemporain.

Le projet de loi organique relatif à la grève, tel qu’amendé, a été récemment adopté à la majorité par la Chambre des représentants. Ce texte constitue une avancée significative dans l’encadrement juridique du droit de grève, en veillant à établir un équilibre entre les droits des travailleurs et les impératifs économiques et sociaux du pays.

