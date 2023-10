Le parti du Livre vient de fêter le 80ème anniversaire de sa fondation. Dans un communiqué du Comité Central, les Camarades soulignent que leur formation est né dans le terreau du patriotisme authentique et au sein de la riche identité marocaine : « Notre parti s’est inspiré du rayonnement des idées socialistes à travers le monde et a résisté aux violentes tempêtes, à toutes les épreuves passées et aux difficultés actuelles. Il s’est adapté à toutes les mutations et aux changements en cours, en tant que pionnier portant le flambeau du socialisme marocain, incarnant, sur tous les fronts de la lutte et du sacrifice, un apport généreux et une force qualitative. Il a poursuivi son chemin militant avec détermination et fidélité, en tant que force de proposition, innovante et responsable, soucieuse de la patrie et du peuple ».

Et le parti ajoute par la même occasion que le PPS est resté dans les épreuves de difficulté, d’interdiction et de clandestinité comme durant la période de détente et de légalité, dans son positionnement dans l’opposition nationale comme lors de sa participation au gouvernement, ferme dans l’analyse de la réalité et dans son aspiration au changement.

Et le Comité Central du parti de préciser que tout au long de son parcours, « notre parti socialiste progressiste était convaincu de l’évolution des idées et de leur relativité, œuvrant au rassemblement des efforts du mouvement national et démocratique et à l’unification des rangs des forces de gauche, rejetant toutes les manifestations de pauvreté, d’injustice, de sous-développement, d’exclusion et d’ignorance… ».

Pour rappel, le PPS est l’héritier du Parti Communiste Marocain fondé en 1943 fondé par feu Ali Yata. Le PCM fut interdit en 1952, 1960 et 1968, optant après pour le Parti de la Libération et du Socialisme (PLS) créé en 1968 et interdit quelques mois plus tard.

Aujourd’hui, le parti est dans l’opposition après avoir été dans les rangs de l’Exécutif depuis le Gouvernement d’Alternance conduit par le Socialiste Abderrahmane El Youssoufi. Il fut repris dans les Gouvernements Jettou, El Fassi, Benkirane et El Othmani. H.Z

