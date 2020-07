PARTAGER Le PLFR exclut plusieurs mesures proposées par la CGEM

La CGEM a organisé, vendredi 17 juillet, un point de presse sur le Projet de Loi de Finances rectificative 2020, un « levier important pour accompagner la reprise de l’activité et la relance de notre économie qui a été frappée de plein fouet par la pandémie du Covid-19 », a déclaré Chakib Alj, Président de la CGEM.

Selon l’enquête réalisée par la CGEM sur les impacts de la crise de la Covid-19 sur les entreprises, qui a visé 3304 entreprises opérant dans 11 secteurs, il en ressort que le secteur du tourisme est le plus touché par la crise avec une baisse de 77% du CA entre mai 2019 et mai 2020, et 70% de l’emploi.

Cette crise a également eu un impact sur les délais de paiement. La majorité des entreprises estime que les délais de paiement augmenteront d’au moins 60 jours après la reprise. « Ce qui aura des répercussions sur la liquidité et la solvabilité des entreprises », a expliqué M. Alj.

La CGEM a, dans ce contexte de crise, présenté au CVE sa proposition de plan de relance de l’économie marocaine avec 7 mesures phares.

L’une des principales mesures proposées par la CGEM est la gestion de masses salariales pour les secteurs en difficultés en attendant leur reprise. La CGEM a proposé un prolongement des versements des indemnités forfaitaire par la CNSS, ce que ne prévoit pas le PLFR. « Nous demandons à l’Etat de continuer à supporter les salaires partiellement pour les personnes mises à l’arrêt, pour accompagner des secteurs en difficultés, en l’occurrence le tourisme et le textile », a souligné Mehdi TAZI, Vice Président Général de la CGEM.

Concernant la dette long terme, le PLFR répond globalement aux demandes de la CGEM, a affirmé M. Tazi, notamment à travers Daman Relance.

Toutefois, il ne répond pas aux propositions de création de fonds généralistes ou sectoriels pour le financement des entreprises structurées en quasi-fonds propres, pour amortir les pertes et financer la croissance.

Une autre mesure phare de la CGEM pour supporter la demande était liée à la commande publique. En effet, la CGEM avait proposé le maintien et la priorisation des investissements et des achats publics. « On remarque une baisse de l’investissement public plutôt qu’une augmentation de 198 à 182 milliards de dirhams… Nous restons mitigés par rapport à ce point et attendons des clarifications », a déclaré M. Tazi.

Il est à noter que la CGEM a présenté 10 amendements à ce PLFR, dont la déductibilité des contributions au Fonds spécial pour la gestion du Covid-19 qui a été accordée par le Gouvernement, puis retirée lors de l’établissement du PLFR, ce qui laisse les entreprises donatrices perplexes quant à la gestion de cette « charge volontaire ».

