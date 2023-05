Le groupe français d’enseignement supérieur Excelia et la section Maroc de l’Union de la Presse Francophone annoncent un partenariat pour l’organisation de conférences thématiques, sur 2023 et 2024, à Casablanca. En vertu de la convention paraphée par Mme Meriem Oudghiri, présidente de l’UPF-Maroc, et par M. Bruno Neil, DG d’Excelia, les deux parties s’engagent à instaurer des rencontres régulières, traitant de thèmes d’actualité, avec la participation d’experts et d’enseignant d’Excelia, et en présence des membres et invités de l’UPF-Maroc.

Dans le cadre de ce partenariat, la première rencontre est programmée pour le vendredi 26 mai 2023. Sous forme de Master Class, animée par M. Anthony Hie, directeur de la transformation digitale d’Excelia, cette première conférence traitera du thème du « Potentiel de transformation de l’IA dans l’industrie des médias et du journalisme : exploration et implications futures » : « Sujet d’actualité, ChatGPT, suscite, depuis son apparition en 2020, beaucoup d’enthousiasme et d’intérêt, notamment pour son potentiel à transformer la manière dont nous communiquons, apprenons et interagissons avec les machines », précise Anthony Hie, avant de poursuivre : «Cependant, son impact sur l’industrie des médias et du journalisme est encore relativement peu connu et mérite un débat approfondi. Au cours de cette conférence, nous allons explorer comment ChatGPT a déjà influencé le monde des médias et du journalisme, et discuter des implications futures de cette technologie pour ces industries en constante évolution ».

Basé en France sur 4 campus – La Rochelle, Tours, Orléans et Paris – Excelia est aujourd’hui un pôle de formation composé d’écoles multidisciplinaires, évoluant selon un nouveau modèle destiné à répondre aux ambitions professionnelles des étudiants et à la forte demande des entreprises en matière de compétences sur les métiers actuels et futurs. Ainsi, Excelia regroupe une grande école de management (Excelia Business School, triple accréditée AACSB, EQUIS et AMBA), une grande école de tourisme (Excelia Tourism School, accréditée TedQual), une école de communication digitale (Excelia Digital School), une école préparatoire (Excelia Academy). « Au vu de nos spécialités, le Maroc représente pour Excelia un intérêt particulier, d’où ce partenariat d’exception avec l’UPF-Maroc. Le premier bureau de recrutement ouvert à l’étranger fut d’ailleurs celui du Maroc en avril 2011. Excelia est fier de compter parmi ses effectifs des enseignants chercheurs d’origine marocaine, 450 diplômés marocains, dont certains qui sont aujourd’hui à de grands postes de responsabilité au Maroc et dans le monde, et voit évoluer actuellement une centaine d’étudiants, toutes écoles confondues », souligne M. Bruno Neil, DG d’Excelia.

Faisant partie de l’Union de la Presse Francophone, la section UPF-Maroc déploie un programme annuel multidimensionnel, avec des conférences thématiques dédiées à ses membres et invités, des grands oraux où elle reçoit des personnalités publiques, des rendez-vous statutaires et des participations internationales. «Ce partenariat entre dans le cadre de nos activités de partages des connaissances pour nos membres et invités, et de poursuite d’ouverture à l’international. Nous sommes ravis de compter le Groupe Excelia parmi nos partenaires », explique, pour sa part, Mme. Meriem Oudghiri…

H.Z

Partagez cet article :