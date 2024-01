Ce nouvel appareil arrive avec un système de caméra portrait ultra-clair, mené par une caméra principale de 50MP avec OIS, et doté de double haut-parleurs stéréo. Au menu également, le Reno11 5G propose une autonomie de batterie et des vitesses de charge de premier plan.

Avec un design courbé en 3D et un corps fin et léger, OPPO a perfectionné son processus de conception pour obtenir une texture au toucher doux. Il est disponible en deux couleurs, Vert vague et Gris Roche.

Lors de l’utilisation du Reno11 5G, son écran courbé 3D de 120Hz attire l’attention par sa grande taille de 6,7 pouces et sa technologie d’affichage. Son ratio écran/corps de 93 % est très immersif. Cette immersion se poursuit avec l’écran AMOLED 10 bits brillant du Reno11 5G, avec des dégradés naturels et des visuels plus réalistes. La certification HDR10+ promet des contrastes impressionnants, et avec des haut-parleurs stéréo doubles, les films et les émissions sonnent aussi bien qu’ils paraissent. Avec le système de caméra portrait ultra-clair de OPPO, le Reno11 5G capture des photographies de portrait de qualité studio. Le Reno11 5G capture également des vidéos ultra-claires en 4K à la fois avec la caméra principale et la caméra selfie de 32MP, vous permettant d’enregistrer, de vloguer, de publier et de vous exprimer sans sacrifier la qualité.

Le Reno11 5G est alimenté par un chipset MediaTek Dimensity 7050, offrant un traitement en 6 nm qui rend possible la multitâche, le jeu et des tâches exigeantes telles que la capture vidéo 4K. Avec 12Go de RAM, et 12Go supplémentaires disponibles avec l’extension de RAM, le Reno11 5G peut faire fonctionner plusieurs applications et jeux sans fermer ceux en arrière-plan. Et avec un stockage de 128Go ou 256Go, on aura rarement des problèmes de place pour les vidéos, photos et applications. Au Maroc, son prix démarre à partir de 5900 Dhs…

H.Z

