Le numéro deux du Hamas a été tué mardi dans une frappe attribuée à Israël près de Beyrouth, ont annoncé le mouvement palestinien et des responsables libanais, ravivant les craintes d’une extension du conflit opposant à Gaza le Hamas et Israël.

Exilé au Liban depuis plusieurs années, Saleh al-Arouri a été tué dans une frappe imputée à l’armée israélienne qui a visé le bureau du Hamas dans la banlieue sud de la capitale libanaise, fief du Hezbollah pro-iranien, selon deux responsables libanais de la sécurité.

Selon le chef du Hamas Ismaïl Haniyeh, qui a fustigé un « acte terroriste » et assuré que le mouvement ne serait « jamais vaincu », deux chefs de la branche militaire du Hamas, les brigades Ezzedine al-Qassam, Samir Fandi et Azzam al-Aqraa, ont aussi été tués dans la frappe, comme quatre autres cadres du mouvement, Mahmoud Zaki Chahine, Mohammad Bashasha, Mohammad al-Raïs et Ahmad Hammoud.

Interrogée par l’AFP, l’armée israélienne a indiqué « ne pas commenter les informations des médias étrangers ». Son porte-parole Daniel Hagari, sans évoquer directement la frappe qui a tué Salah al-Arouri, a affirmé dans la soirée qu’elle était prête à faire face à « tout scénario », alors que la mort du dirigeant du Hamas au Liban a ravivé les craintes d’un embrasement régional.

– « Pas impuni » –

Mardi soir, le Hezbollah libanais, qui soutient le Hamas, a assuré que « l’assassinat » de Saleh al Arouri ne « restera(it) pas sans riposte ou impuni », le Premier ministre libanais dénonçant aussi un « nouveau crime israélien (qui) vise à entraîner le Liban dans une nouvelles phase de confrontation » avec Israël.

Même son de cloche du côté du Premier ministre de l’Autorité palestinienne, qui a mis en garde « contre les risques et les conséquences qui pourraient en découler », et du Jihad islamique, un autre groupe armé de Gaza, qui a dénoncé une « tentative de l’ennemi sioniste (…) d’entraîner toute la région dans la guerre ».

LNT avec AFP

