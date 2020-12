SCAMA d’Auto Hall, représentant exclusif de la marque Ford au Maroc, lance la nouvelle Ford Focus, un modèle vendu à près de sept millions Focus en Europe et plus de 16 millions dans le monde depuis le lancement de la première génération en 1998 : ‘‘La Focus est au centre de nos activités au Maroc. En tête du peloton en termes de design, de technologie et de plaisir de conduite, elle incarne tout ce que nos clients aiment chez Ford », a dit Achraf El Boustani, DG de Ford Afrique, Ford Motor Company. « Étant donné que le segment des voitures familiales de taille moyenne représente une part considérable du marché au Maroc, la Focus reste aussi importante que jamais pour notre entreprise et nos clients, c’est pourquoi nous avons consacré tant d’énergie dans le développement d’un tout nouveau modèle qui est une des meilleures voitures que nous n’ayons jamais produites’’. Côté design, la nouvelle Focus reste spacieuse, pratique et bien connectée. Côté mécanique, `

La nouvelle Focus est proposée au Maroc avec un moteur diesel EcoBlue de 1,5 litre offrant une puissance et un raffinement optimisés et répondant aux dernières normes d’émissions Euro 6 strictes, équipés du système Auto Start-Stop de série pour des coûts de fonctionnement réduits, et d’une transmission automatique à huit rapports pour une croisière sans effort. Les nouveaux moteurs diesel EcoBlue turbocompressés avancés de Ford sont conçus pour fournir une plus grande puissance, un couple plus élevé à bas régime ainsi qu’une efficacité énergétique et un raffinement améliorés pour les conducteurs à kilométrage élevé. Le nouveau moteur EcoBlue de 1,5 litre est proposé avec 120 PS et 300 Nm de couple et délivre un rendement énergétique de 3,5 l/100 km et des émissions de CO2 de 91 g/km. La nouvelle transmission automatique à changement rapide à huit rapports de Ford est conçue pour optimiser davantage l’efficacité énergétique et offrir une performance réactive.

Selon les données de Ford, la Nouvelle Focus offre une amélioration de 10% de l’efficacité énergétique et des émissions de CO2 sur l’ensemble de la gamme, grâce à une aérodynamique minutieusement conçue qui se traduit par un coefficient de traînée de 0,273 pour la Focus cinq portes. La nouvelle Ford Focus est construite en utilisant des procédés novateurs dans l’usine d’assemblage de Ford à Saarlouis, en Allemagne, offrant à la Focus une qualité et un savoir-faire incomparables. Au menu, trois versions : Trend, Connected et Titanium. Les prix varient entre 226 000 et 304 000 Dhs. La nouvelle Ford Focus est disponible en carrosserie 4 et 5 portes et en trois versions : Trend, Connected et Titanium. La gamme introduite est très riche en équipements à partir de la version Trend qui offre : la signature LED, le Bluetooth avec commande vocale, le régulateur de vitesse, l’ESP, les vitres arrière électriques, le système Auto Hold et bien d’autres équipements.