Dacia Duster, véritable success story au Maroc, arrive aujourd’hui dans le Royaume avec un nouveau design extérieur réussi plus que jamais. Les deux versions, Essential et Expression, sont commercialisées entre 226 900 Dhs et 260 000 Dhs. Le prix de lancement est fixé à 220 000 Dhs et prendra fin en mars prochain.

Né en 2010, renouvelé une première fois en 2017, le Duster, en 15 années de carrière, a été produit à plus de 2,4 millions d’exemplaires. Près de 1 000 Duster sortent chaque jour des lignes de production de l’usine Dacia de Pitesti en Roumanie, soit environ un véhicule toutes les minutes ! Au Maroc, Duster vit la même success story qu’en Europe et s’est écoulé à plus de 95 000 exemplaires depuis 2010. Duster reste le SUV leader de son segment avec près de 33% de part de segment sur le marché marocain, terminant l’année 2024 en se positionnant à la 5ème place des meilleures ventes de véhicules particuliers au Maroc (toutes marques confondues).

Le nouveau Duster sera disponible en motorisation diesel exclusivement au Maroc. Nouveau Duster bénéficie de la plateforme CMF-B qui est au cœur de la stratégie industrielle de Dacia. Cette plateforme compétitive et extrêmement flexible offre une grande agilité à la marque et lui permet de déployer de façon optimale son ambitieux plan produit. L’utilisation de la plateforme CMF-B permet d’offrir un volume intérieur supérieur à celui de la précédente génération tout en conservant une longueur totale de 4,34 mètres. Le bruit de roulement s’améliore et apporte une meilleure stabilité de conduite : « Le nouveau Duster revient avec un design réinventé et plus affirmé. Il conserve toutes ses qualités esthétiques et son caractère robuste tout en adoptant la nouvelle identité du design Dacia », dit-on auprès de Dacia Maroc, pour qui le nouveau Duster illustre parfaitement la philosophie de Dacia d’un progrès technologique maîtrisé, astucieux et accessible qui facilite la vie quotidienne des utilisateurs : sécurité et confort. Son nouveau système multimédia, écran tactile 10’’, cluster 7’’ et chargeur de smartphone sans fil offrent un habitacle plus digital.

La gamme du nouveau Duster s’articule sur trois niveaux de finitions : Essential, Expression, et une offre inédite sur le niveau supérieur avec deux finitions aux contenus différenciés et complémentaires…

H.Z

