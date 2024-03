Le Musée Yves Saint Laurent Marrakech (mYSLm) présente l’exposition « Cactus », co-organisée par Marc Jeanson, botaniste au Muséum national d’Histoire naturelle à Paris, et Laurent Le Bon, président du Centre Pompidou à Paris. Cette exposition se tient du 2 mars au 7 juillet 2024, dans la galerie temporaire du mYSLm. Elle mettra en lumière plus de 1 700 espèces de cactus, dont la quasi-totalité est originaire d’Amérique Centrale et du continent sud-américain, à l’exception d’une seule. Le Jardin Majorelle, quant à lui, abrite l’une des plus importantes collections de ces plantes sur le continent africain, avec plus de soixante espèces répertoriées.

Les cactus, avec leurs formes simples ou fractales, leurs couleurs tantôt discrètes, tantôt éclatantes, leurs enveloppes épineuses ou veloutées, et leurs structures extravagantes, captivent l’attention depuis plus de cinq siècles en Europe et au-delà. L’exposition vise à dévoiler l’extraordinaire diversité des cactées et des plantes succulentes à travers une multitude d’expressions artistiques. Elle présentera un riche éventail historique iconographique, ornemental et ethnologique, en conversation avec des œuvres d’art anciennes et contemporaines, par des artistes tels que David Hockney, Lina Ghotmeh et Martin Creed, ainsi que des objets d’histoire naturelle.

LNT avec CdP

Partagez cet article :