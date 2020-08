Le Musée Mohammed VI réouvre ses portes au public

par AL |







Le Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain accueille, du 12 au 15 août, l’exposition événement : « Les peintres marocains dans les collections nationales, de Ben Ali R’bati à nos jours ». Cette exposition qui retracera le parcours de l’art moderne et contemporain marocain du début du 20 ème siècle à nos jours, marquera la réouverture des portes du MMVI au public.

« En ces temps bouleversés par une pandémie mondiale, l’art et la culture sont devenus plus que jamais indispensables à notre quotidien en le parant d’images, de couleurs, d’éclat et de créativité. Si le rapport à l’art s’est renouvelé sous bien d’autres formes, notamment numériques, une exposition virtuelle ne saurait reproduire à l’identique l’atmosphère si singulière d’un musée, les jeux de lumière, le parcours des salles, le sens des visites, et surtout, la joie de vous retrouver autour d’une exposition au Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain. » souligne le président de la Fondation nationale des musées du Maroc, Mehdi Qotbi.

Cet événement est une invitation à une immersion dans l’art moderne et contemporain mais aussi l’occasion de mettre en lumière le meilleur du patrimoine artistique national.

« Au fil de ce voyage, le visiteur sentira l’évolution qu’a connue le Maroc sur le plan artistique à partir des années 50. Cette période a été enrichie par les deux écoles d’art (Les Beaux-Arts de Tétouan et de Casablanca). » expliquent les organisateurs.

Plus d’une centaine d’œuvres majeur seront exposées des peintres Mohamed Ben Ali R’bati, Jilali Gharbaoui, Ahmed Cherkaoui, Farid Belkahia, Mohamed Chabaâ, Mohamed Melehi et Miloud Labied, etc.

Il est à préciser que la réservation par téléphone est obligatoire pour visiter l’exposition.

AL