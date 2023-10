Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire a démenti catégoriquement la publication d’un communiqué circulant sur les réseaux sociaux, qui propage de fausses informations sur le programme « Forsa » et contient des allégations infondées concernant le manque de ressources financières et de liquidités nécessaires à la mise en œuvre de ce programme.

Contrairement à ces Fake News, le programme « Forsa », lancé par le gouvernement pour soutenir et accompagner les porteurs de projets au Maroc, a déjà financé 8.500 porteurs de projets dans le cadre de sa deuxième édition, avec 1.500 financements supplémentaires à venir dans les 10 prochains jours, pour atteindre son objectif de 10.000 projets financés en 2023, soit une avance d’un mois et demi par rapport au planning initial, indique, mercredi, le ministère dans un démenti.

Ces réalisations, poursuit la même source, ont été possibles grâce à la capitalisation sur l’expertise acquise en 2022, à la mobilisation de nos partenaires, ainsi qu’au développement des méthodes de travail, y compris la digitalisation de l’ensemble des étapes du programme.

LNT avec CdP

