Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé, samedi, les conclusions des récentes réunions de travail menées conjointement avec les cinq syndicats les plus représentatifs de l’enseignement. Ces rencontres avaient pour objectif d’examiner divers dossiers prioritaires relatifs au secteur éducatif.

Selon un communiqué officiel, le Secrétaire général du ministère, Younes Shimi, a présidé jeudi une session de travail de la commission conjointe réunissant des représentants du ministère et des syndicats, notamment la Fédération nationale de l’enseignement (FNE – UMT), le Syndicat national de l’enseignement (SNE-CDT), la Fédération libre de l’enseignement (FLE-UGTM), la Fédération nationale de l’enseignement (FNE Tendance Démocratique) et le Syndicat national de l’enseignement (SNE-FDT).

Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur les questions relatives aux enseignants suppléants, aux animateurs de l’éducation non formelle, aux titulaires de décisions d’affectation, ainsi qu’aux enseignants des unités relevant de « Madrassa.com ». Les syndicats ont exprimé leurs attentes et revendications concernant ces dossiers, avec pour objectif de faire avancer leur traitement.

Vendredi, une autre réunion de travail a été présidée par le Secrétaire général du ministère, en présence des syndicats et des responsables du département. Cette session visait à concrétiser les engagements issus des accords des 10 et 26 décembre 2023 et à mettre en œuvre les dispositions du nouveau statut des fonctionnaires de l’Éducation nationale. Parmi les sujets abordés figuraient les conditions de travail des gestionnaires économiques et administratifs, leur parcours professionnel, leur mobilité et leurs fonctions.

Le même jour, une réunion distincte a permis d’examiner les modalités d’organisation du concours de recrutement des professeurs de l’enseignement secondaire qualifiant du 1er grade. Ce concours, prévu pour le samedi 22 février 2025, sera ouvert aux fonctionnaires titulaires d’un diplôme de master, d’ingénieur d’État ou équivalent.

D’autres dossiers ont également été discutés, notamment ceux des spécialistes pédagogiques et sociaux, ainsi que la promotion de grade au choix pour les administrateurs scolaires. Il a été convenu de clarifier les fonctions des spécialistes, d’améliorer leurs moyens de travail, et de fixer le nombre d’administrateurs concernés par les promotions au titre des années 2021, 2022 et 2023.

Le ministère a salué les efforts du Chef de gouvernement, qui accorde une attention particulière au dialogue social sectoriel, en interagissant positivement avec les différents dossiers soumis et en accordant les dérogations nécessaires pour leur résolution.

Le communiqué souligne que ces efforts visent à répondre aux attentes des enseignants, tout en appelant les syndicats à poursuivre leur collaboration active pour soutenir les réformes du système éducatif.

LNT

