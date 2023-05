Une convention cadre de partenariat a été signée, jeudi à Rabat, entre le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Paraphée par la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, et le directeur régional du Bureau de l’UNESCO au Maroc, Eric Falt, cette convention cadre de partenariat porte notamment sur le renforcement du partenariat entre les deux parties et la diversification des relations de coopération fructueuses et solides dans des domaines d’intérêt commun dans le cadre de la réalisation des objectifs du développement durable.

Elle porte aussi sur le développement de la coopération dans quatre axes principaux, à savoir, la famille, l’égalité des sexes, l’inclusion sociale et la création et le développement d’un système de veille sociale, ainsi que le partenariat entre les secteurs publics et privés et la mobilisation conjointe des ressources financières pour la mise en œuvre de cette initiative.

A cette occasion, Mme Hayar a mis en avant, dans une déclaration à la presse, l’importance de ce partenariat qui vise à renforcer l’éducation et la formation, notamment pour les femmes qui n’ont pas pu accéder à l’école, rappelant l’élaboration en cours d’une plate-forme de formation pour les femmes afin d’assurer leur autonomisation économique.

Ce partenariat est basé sur l’axe de la culture pour aider les familles à se socialiser afin que la famille soit un espace d’égalité et de lutte contre les stéréotypes contre les femmes et les filles, en plus de travailler sur un axe lié au suivi social et au renforcement des partenariats avec la société civile et avec des partenaires nationaux et internationaux, a-t-elle relevé.

De son côté, M. Falt a salué, dans une allocution à cette occasion, le rôle joué par le ministère et son interaction avec l’ensemble des organismes onusiens, évoquant à cet égard le rôle complémentaire joué par l’UNESCO notamment dans l’accompagnement et le soutien au rôle éducatif du ministère.

Et d’ajouter que le domaine culturel est une composante essentielle de l’accord, ainsi que l’approche genre, qui figure parmi les priorités de l’UNESCO, expliquant que ce partenariat vise l’inclusion sociale, l’égalité entre les sexes et le renforcement du rôle de la famille dans le développement, outre la lutte contre les discriminations et les inégalités au sein des sociétés.

La signature de cet accord s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Directives Royales, qui constituent la feuille de route fondatrice de l’État social et le socle sur lequel s’appuie le programme d’action gouvernemental (2021-2026) sur la base duquel le ministère s’engage à créer et développer une offre de services sociaux basée sur les principes d’inclusion, d’innovation et de durabilité.

LNT avec MAP

Partagez cet article :