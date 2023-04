Une délégation marocaine conduite par Mme Nadia FETTAH, Ministre de l’Economie et des Finances, a participé aux Réunions de Printemps du Groupe de la Banque Mondiale (GBM) et du Fonds Monétaire International (FMI), organisées du 10 au 16 avril 2023 à Washington.

Dans le cadre de ce rendez-vous annuel des institutions de Bretton Woods, la Ministre de l’Economie et des Finances a pris part à la réunion du Comité de développement de la Banque Mondiale au cours de laquelle elle a prononcé une déclaration au nom du groupe du Maroc au sein de ce Comité. A cette occasion, Mme FETTAH a souligné l’importance de faire évoluer la mission et la vision du GBM, son modèle opérationnel et son modèle de financement pour répondre aux besoins de financement croissants des pays membres de cette institution.

La Ministre de l’Economie et des Finances a pris part, également, à plusieurs réunions officielles programmées dans le cadre des Réunions de Printemps, notamment la 2ème Réunion des Ministres des Finances et des Gouverneurs des Banques Centrales du G20, les réunions du Groupe consultatif africain avec le Président du GBM et la Directrice Générale du FMI, ainsi qu’à la réunion des Ministres des Finances, des Gouverneurs des Banques centrales et des dirigeants des institutions financières de la région MENA avec la DG du FMI.

Par ailleurs, Mme FETTAH a participé, en tant que panéliste, à un débat de haut niveau sur l’économie mondiale, aux côtés de Mme Kristalina GEORGIEVA, Directrice générale du FMI et M. Joachim Nagel, Président de la Banque fédérale d’Allemagne. Dans ce cadre, la Ministre a mis en avant la résilience de l’économie marocaine et la pertinence des réformes engagées par notre pays, face à une succession de crises de grande ampleur et des pressions inflationnistes sans précédent.

L’édition 2023 des Réunions de Printemps a été également marquée par l’organisation d’une série d’évènements culturels et artistiques célébrant la richesse du patrimoine civilisationnel marocain, dans le cadre des actions de communication autour de l’organisation au Maroc, en octobre prochain, des Assemblées Annuelles 2023 du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI.

LNT avec CdP