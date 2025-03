Le Maroc, représenté par une délégation du Haut-Commissariat au Plan (HCP), a pris part aux travaux de la 56ᵉ session de la Commission Statistique des Nations Unies (CSNU), qui s’est tenue du 4 au 7 mars à New York.

Relevant du Conseil économique et social des Nations Unies, la CSNU est l’organe chargé de l’adoption des méthodologies et normes statistiques internationales, tout en veillant à la gouvernance du système statistique mondial.

Une participation marocaine active

Présidée par le Secrétaire général du HCP, Ayache Khellaf, la délégation marocaine a pris part aux différentes sessions et aux événements parallèles organisés dans le cadre de cette rencontre internationale.

Le Maroc a présenté plusieurs déclarations mettant en avant ses avancées en matière de recensement général de la population et de l’habitat, de statistiques économiques, de statistiques migratoires et d’emploi, ainsi que l’intégration des big data et de l’intelligence artificielle dans la production statistique.

Selon M. Khellaf, le Maroc a également pris la parole au nom du groupe africain pour la célébration de la Journée mondiale de la Statistique, dont la quatrième édition est prévue en octobre 2025. Une autre intervention a été faite au nom des pays arabes membres de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale (ESCWA), portant sur la comptabilité nationale.

Contributions aux panels et initiatives internationales

Lors des réunions parallèles, le Maroc a participé à plusieurs panels sur des thématiques majeures, notamment :

Les statistiques démographiques et sociales , en tant que membre du Groupe des amis du président chargé de cette question.

, en tant que membre du Groupe des amis du président chargé de cette question. Le renforcement des capacités statistiques , dans le cadre du Réseau mondial des institutions de formation en statistique.

, dans le cadre du Réseau mondial des institutions de formation en statistique. L’initiative « Data For Now » , qui met en avant l’expérience marocaine dans l’exploitation des nouvelles sources de données.

, qui met en avant l’expérience marocaine dans l’exploitation des nouvelles sources de données. L’optimisation des enquêtes auprès des entreprises, à travers des pratiques visant à réduire la charge de réponse pour les entreprises.

La participation du HCP à cette session a constitué une occasion d’échange avec la communauté statistique internationale sur les évolutions récentes de la statistique officielle. Elle a également permis de renforcer les liens du Maroc avec ses partenaires internationaux et régionaux actifs dans ce domaine.

