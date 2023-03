L’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) a organisé, du 14 au 16 mars 2023 à Agadir, en collaboration avec le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS), le troisième séminaire régional de haut niveau sur la conservation et la restauration de la mégafaune sahélo-saharienne.

Cet événement, auquel ont pris part près de 70 participants venant de plus de 24 pays dont 16 de la région du Sahara et du Sahel, vise à adopter un plan d’action pour la conservation de la mégafaune sahélo-saharienne et de ses habitats, tel que mandaté par la COP13 de la Convention CMS, précisent les organisateurs. Ce plan d’action sera présenté lors de la COP 14 prévue du 23 au 28 octobre 2023 à Ouzbékistan.

L’évènement a également connu la participation des organisations et ONG internationales impliquées dans la conservation de la mégafaune sahélo-saharienne venant de plusieurs pays intéressés notamment les Etats-Unis, la France, l’Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni et la Suisse.

En marge de cette rencontre le Maroc et le Niger ont signé un accord pour renforcer leur coopération bilatérale dans plusieurs domaines clés, notamment la conservation de la biodiversité, la gestion durable de la faune sauvage et des ressources halieutiques des eaux douces, le développement forestier et la lutte contre la désertification. Cette initiative reflète la volonté des deux pays de travailler ensemble pour protéger leur environnement et assurer un avenir durable.

Ce 3ème séminaire régional de la convention CMS organisé fut l’occasion de faire le point sur les travaux relatifs à la mégafaune sahélo-saharienne, d’envisager l’extension de l’action concertée à d’autres espèces et de discuter des sources de financement durables pour la mise en œuvre du plan d’action. Depuis l’adoption de l’action concertée lors de la COP4 en 1994 à Nairobi (Kenya), les pays de la région sahélo-saharienne ont renforcé leurs efforts pour la conservation et la restauration de ces espèces.

En tant que pays d’escale et de reproduction de plusieurs espèces migratrices de la faune sauvage, le Maroc est signataire de la Convention CMS depuis 1993 et a entrepris plusieurs actions phares relatives à l’application des dispositions de la convention CMS. Ces actions sont menées par l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, point focal de la Convention CMS.

Le Maroc dispose actuellement du plus grand effectif de mouflons et de gazelle de Cuvier à l’état naturel, de la plus importante population de gazelle dama en semi-captivité et du plus grand stock d’oryx en semi-captivité dans son aire de répartition. De plus, le Maroc a effectué le 1er programme de réintroduction de l’addax dans la nature à M’hamid Lghizlane.

En marge de ce séminaire, une visite de terrain a été organisée au profit des participants dans le Parc National de Souss Massa créé en 1991. Ce parc, situé entre Agadir et Tiznit, abrite deux réserves animalières importantes aménagées pour l’acclimatation de certaines espèces menacées dont notamment trois espèces d’antilopes sahariennes, la gazelle dorcas, l’addax et l’oryx.

