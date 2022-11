Présent au Maroc avec plusieurs hôtels à Al Hoceima, Taghazout, Saïdia, Casablanca et Marrakech, Radisson Hotel Group compte élargir son portefeuille avec de nouvelles destinations fortes, comme Rabat et Tanger, explique Frédéric Feijs, Managing Director Africa – Radisson Hotel Group, dans cet entretien.

La Nouvelle Tribune : Le Maroc a mis en oeuvre plusieurs mesures pour relancer le secteur du tourisme après la crise sanitaire. En tant qu’acteur touristique, comment jugez-vous l’efficacité de ces mesures, et comment comptez-vous vous inscrire dans cet élan pour la relance ?

Frédéric Feijs : Le gouvernement a su prendre plusieurs engagements pour soutenir la relance du tourisme et poser le cadre et la structure nécessaires pour une reprise rapide. En tant qu’acteur de référence dans le secteur de l’hospitalité, nous avons mis en place des mécanismes pour pouvoir faire face aux changements multiples qu’ont connu nos opérations, et préparer l’avenir en soutenant une feuille de route de développement ambitieuse dans un contexte mondial profondément marqué par l’incertitude qui a caractérisé la crise Covid19. Aujourd’hui, nous orientons la stratégie de notre groupe vers davantage de croissance et de création de valeur pour l’ensemble de notre réseau hôtelier.

Vous comptez deux resorts à Al Hoceima, et deux à Saïdia. Quels sont les défis et les opportunités qui s’offrent à vous dans ces régions du Royaume ?

Nous privilégions la diversité dans la conception de notre offre hôtelière. Nous avons la chance inouïe de compter dans notre portefeuille des actifs hôteliers dans les régions d’Al Hoceima et de Saïdia, réputées pour leur nature préservée et la beauté unique de leurs environnements. Nous sommes convaincus que, grâce à ces atouts naturels et à l’ensemble des composantes de l’écosystème économique et écologique local, nous réussirons à mieux positionner ces régions exceptionnelles sur la carte touristique marocaine. Les atouts de Saïdia et d’Al Hoceima sont uniques. L’offre balnéaire est généreuse et l’arrière-pays procure aux amateurs de randonnées et d’activités outdoor le cadre idoine pour s’adonner à leurs loisirs.

Notre mission, c’est aussi d’accompagner l’évolution de l’activité touristique vers de nouvelles tendances, nous mettons donc notre savoir-faire dans le domaine de l’hospitalité à contribution afin d’appuyer les offres de ces régions prometteuses, afin de contribuer à leur émergence et développement. Pour cela, nos partenariats avec les pouvoirs publics et autorités locales jouent un rôle central pour la mise en place de pratiques touristiques durables visant la création de valeur, tout en préservant la culture et le patrimoine naturel du pays.

Le potentiel des régions de Saïdia et d’Al Hoceima ne se limite pas au tourisme de loisir, les deux destinations se positionnent également sur le segment de l’hôtellerie d’affaires, nous avons donc adapté notre offre pour que les entreprises profitent de nos resorts pour la tenue de leurs évènements business et que les voyageurs d’affaires puissent se rendre à Saïdia et Al Hoceima pour y tenir leurs réunions dans un cadre confortable et business-friendly. Nous souhaitons également créer plus de liaisons aériennes pour améliorer l’accessibilité vers ces deux destinations-clé pour le tourisme national, aussi, nous œuvrons étroitement avec les institutions compétentes pour acter des décisions et les concrétiser pour les saisons à venir.

Après l’allègement des mesures sanitaires, comment voyez-vous l’avenir du secteur touristique ?

Aujourd’hui, le secteur est engagé sur la voie de la reprise comme en témoigne l’augmentation importante des réservations auprès des compagnies aériennes. Les touristes et voyageurs sont impatients de renouer avec le voyage et la découverte et de reprendre leurs activités touristiques après une longue privation due aux restrictions sanitaires. Le Maroc est une destination phare, avec une forte présence dans l’imaginaire collectif des voyageurs. Le pays est sur la majorité des wish-lists de voyage grâce à sa position géographique, sa richesse culturelle, son ouverture et le sens de l’accueil qui le caractérise, des ingrédients précieux sur lesquels nous entendons capitaliser pour développer notre présence dans la région.

Quels sont vos projets au Maroc et dans la région ? Le groupe a-t-il de nouvelles ouvertures en vue ?

Il faut dire que la crise sanitaire nous a forcé à innover pour maintenir un programme d’investissement soutenu de notre développement au Maroc. Aujourd’hui, nous continuons à avancer sur notre feuille de route, notamment pour le développement de notre marque phare Radisson Blu, qui sera bientôt consolidée par ses marques soeurs Radisson Red et Park Inn by Radisson. Notre portefeuille comptera bientôt de nouvelles destinations fortes, comme Rabat et Tanger qui figurent parmi nos priorités géographiques au vu du potentiel économique et industriel redoutable dont elles disposent.

Entretien réalisé par Asmaa Loudni

