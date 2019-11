PARTAGER Le Maroc continuera à soutenir le développement de la Libye, promet El Othmani

Le Maroc continuera à soutenir la stabilité et le développement en Libye, a souligné, lundi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Othmani, à l’ouverture du premier forum international libyen sur l’économie et l’investissement au Maroc.

Dans une allocution lue en son nom par le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amkraz, le chef du gouvernement a fait observer que ce forum se tient au lendemain du dernier Discours de SM le Roi Mohammed VI dans lequel le Souverain a insisté encore une fois sur les positions constantes du Maroc au sujet de l’importance pour les pays du Maghreb de construire des relations solides et saines.

La mise en place de relations solides et saines entre les pays maghrébins n’est pas seulement une aspiration des peuples de la région mais également des partenaires européens, africains et arabes des pays du Maghreb, eu égard aux défis auxquels fait face la région, a affirmé M. El Othmani.

Le Maroc a depuis toujours adopté des positions saines qui visent à édifier un Maghreb fort politiquement et économiquement et qui oeuvre pour le bien être des peuples de la région, a-t-il ajouté, notant qu’en abritant ce forum, le Royaume témoigne encore une fois de son engagement en faveur d’un Maghreb fort, stable politiquement et prospère économiquement.

Le premier forum international libyen sur l’économie et l’investissement au Maroc s’est ouvert, lundi à Rabat, avec la participation de plus 400 personnes de 12 pays représentant les secteurs public et privé et les différents domaines économiques libyens.

Ce forum vient confirmer la solidité des relations de coopération et de partenariat entre les pays du Maghreb et leur profondeur stratégique pour la Libye, a indiqué le directeur exécutif de cet événement Al-Mahdi Abdelaâti.

Le choix du Maroc pour abriter cette manifestation économique de deux jours s’explique par le rôle prépondérant du Royaume dans l’appui et la réussite du dialogue inter-libyen qui s’est tenu à Skhirat et qui a débouché sur la signature de l’accord politique libyen en décembre 2015, a souligné M. Abdelaâti à l’ouverture de ce forum.

La Libye entend à travers cet événement s’inspirer de l’expérience pionnière du Maroc en matière de développement de l’investissement, a-t-il ajouté, notant que le Royaume est un acteur majeur dans la région du Maghreb qui joue un rôle pionnier au niveau du continent africain et qui entretient d’excellentes relations avec plusieurs pays du monde notamment de l’Union européenne.

Les travaux de ce forum s’articulent autour de plusieurs sessions de travail axées sur les principaux défis auxquels fait face l’économie libyenne ainsi que sur les moyens de tirer profit de l’expérience réussie du Maroc en matière de développement économique et de l’investissement.

Diverses thématiques seront examinées à cette occasion notamment les orientations futures des secteurs du pétrole et du gaz ainsi que des énergies renouvelables en Libyen et les opportunités d’investissement prometteuses offertes dans ce domaine.

Les participants devront également débattre des pistes à même de renforcer l’investissement et la confiance entre le secteur privé libyen et les opérateurs économiques internationaux notamment à travers la signature de conventions de coopération et de protocoles d’accords entre les entreprises libyennes et leurs homologues internationales.

LNT avec MAP