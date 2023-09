Le hackathon Coding4Integrity s’est tenu la semaine dernière à Doha, avec le soutien de l’UNODC et Microsoft. Cet événement mondial a rassemblé des équipes de futurs ingénieurs venant de 17 pays, avec pour objectif de mobiliser le potentiel des jeunes codeurs pour créer des solutions technologiques anti-corruption.

Le hackathon a bénéficié d’un réseau de partenaires mondiaux du secteur public et privé, offrant une opportunité complète aux jeunes développeurs de voir leurs projets technologiques se concrétiser et être adoptés par les parties prenantes.

L’Université Al Akhawayn a brillamment représenté le Royaume en décrochant la deuxième place dans cette compétition acharnée. L’équipe marocaine a développé une solution innovante pour lutter contre la tricherie dans les examens en ligne, impressionnant le jury et mettant en lumière le potentiel technologique du Maroc à l’échelle mondiale.

Le panel de juges, comprenant des personnalités influentes du monde des affaires et de la technologie, a salué la maturité et l’ingéniosité de l’équipe marocaine, qui a su combiner compétences techniques et sensibilité aux enjeux sociaux.

Cette victoire a été saluée par le président de l’Université Al Akhawayn, Dr. Amine Bensaid, qui a souligné le talent, l’ingéniosité et l’engagement des étudiants pour avoir un impact positif sur la société et marquer la différence dans le monde.

L’équipe d’AUI a reçu un prix de 27 500 USD et la possibilité d’intégrer le Microsoft Startup Garage. Mais pour eux, ce n’est qu’un début, leur ambition étant de faire du Maroc un leader de la technologie éthique.

