Le Maroc a plaidé, mardi à Genève, pour un engagement mondial en faveur de l’intégration des réfugiés dans les systèmes nationaux de santé.

« Acteur constructif, animé d’une vision réaliste et pragmatique, le Maroc juge que l’inclusion des réfugiés dans les systèmes de santé contribue à répondre à l’urgence humanitaire immédiate », a indiqué l’ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, lors d’un side-event en marge de la 74e Session du Comité Exécutif du Programme du Haut Commissariat aux réfugiés (HCR).

Dans le cadre de la mobilisation d’actions collectives par des engagements multipartites au Forum mondial sur les réfugiés, prévu en décembre prochain, le diplomate a souligné que le Maroc mène avec divers partenaires, que sont le HCR, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Global Fund, l’Alliance du vaccin (GAVI) et l’Université John Hopkins, une approche multipartite qui apprécie les progrès significatifs réalisés lors de trois réunions de haut niveau sur la santé à l’Assemblée générale des Nations unies (septembre 2023 et de la 3ème consultation mondiale historique sur la santé des réfugiés et des migrants (Maroc, juin 2023).

Cette approche vise, selon M. Zniber, à soutenir les systèmes de santé nationaux pour faciliter l’inclusion de tous les réfugiés, autres personnes déplacées de force et apatrides par des changements de politique visant à faire progresser l’inclusion, à travers un renforcement financier, matériel et des capacités, afin de favoriser l’égalité d’accès à des services de santé de qualité conformément aux principes des soins de santé primaires et de la couverture sanitaire universelle.

Le diplomate a fait part de son souhait de s’inspirer des bonnes pratiques en vigueur dans le Royaume, rappelant à cet effet que le ministère de la Santé et de la Protection sociale a signé en novembre dernier un accord avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour mettre en place des actions conjointes visant à soutenir l’accès des réfugiés et des demandeurs d’asile aux services de santé de base et aux services de deuxième et troisième niveaux fournissant les soins les plus spécialisés.

Il a également fait part de la détermination du Maroc à poursuivre son action pionnière en faveur d’un travail durable, avec des objectifs mesurables et des contributions tangibles, conformément à son engagement moral envers les réfugiés et les communautés d’accueil.

Commentant l’intervention du diplomate marocain, la Haut-Commissaire assistante pour les réfugiés, Gillian Triggs, a salué le rôle joué par le Maroc en tant que modèle en matière d’intégration des réfugiés ainsi que les engagements qu’il incarne dans le cadre de sa relation avec le HCR.

LNT avec MAP

