Par Afifa Dassouli

Les réunions de printemps 2023 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International, se sont déroulées à Washington du 10 au 16 Avril courant. Certes, un rapport en est sorti sur l’économie mondiale avec des prévisions de croissance comme attendu. Mais surtout, le Maroc était à l’honneur en tant que pays d’accueil des prochaines réunions de ces deux grandes institutions, à Marrakech en octobre prochain.

Si pour le Maroc il s’agit d’un très important évènement, pour le FMI et la BM c’est la première fois depuis 50 ans qu’ils se déplacent en Afrique. Ils considèrent à cette occasion devoir se rapprocher des populations et leur faire savoir comment ils aident leurs pays. Sur IMF Today, le programme vidéo quotidien du FMI, Madame Nadia Calvino, Première Vice-Présidente du Gouvernement espagnol et Ministre des Affaires Économiques et de la Transformation Digitale, questionnée sur cet évènement explique : « Je pense qu’il est très important que les citoyens du monde entier voient que le Fonds travaille pour eux ! Pour cette première réunion du FMI en Afrique et à Marrakech, il est important que l’ordre du jour démontre l’importance du filet de sécurité mondial que les institutions de Bretton Woods instaurent en déployant au profit des citoyens africains comme pour tous les pays du monde, une source et un niveau de prospérité et de croissance ».

L’attrait du Maroc reste par ailleurs entier par son côté culturel et la renommée de la ville de Marrakech. C’est ce qu’évoque Mme Calvino en parlant de « l’ambiance différente, où se déroulera cet évènement qui permettra à tous les participants de connaître un pays merveilleux, voisin de l’Espagne, mon propre pays et pays ami. Ça sera aussi l’opportunité pour tous de découvrir une culture très intéressante ».

À Washington, alors que les réunions annuelles du FMI et la BM sont prévues pour le 9 octobre prochain, tous les regards sont désormais tournés vers Marrakech. Un pavillon marocain a d’ailleurs été dressé physiquement au FMI à Washington DC, représentant une médina, avec une exposition de produits artisanaux dans une ambiance musicale et la dégustation du traditionnel thé à la menthe marocain, créant ainsi l’opportunité de partager la culture du Maroc, notre patrimoine, notre diversité, d’autant que les décors de la « médina » sont très attrayants de par les objets et leurs couleurs !

Cette attention portée sur le Maroc n’est pas anodine comme le reconnait la ministre marocaine de l’Économie et des Finances, Madame Nadia Fettah, au micro de IMF Today : “Nous sentons effectivement la pression monter, mais je pense que le Maroc a l’habitude d’accueillir de si grands événements. Bien sûr, le Monde sera présent à Marrakech en octobre ! Le processus de préparation est en cours et nous sommes très chanceux d’avoir l’aide du personnel du FMI et de la Banque mondiale. Nous sommes déterminés à créer un événement emblématique, sachant que le FMI revient en Afrique après 50 ans ». Et Mme Fettah de souligner que l’hospitalité du Maroc, le temps ensoleillé et le ciel bleu feront le reste.

Par ailleurs, l’économie mondiale a fait l’objet d’un rapport du FMI qui caractérise les réunions du printemps en question. Il présage des perspectives incertaines, dans un contexte caractérisé par les perturbations du secteur financier, le niveau élevé de l’inflation, les effets de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’héritage de trois années de pandémie de COVID-19.

S’y ajoute le rapport détaillé rédigé par Mohamed El Qorchi, Directeur exécutif au FMI, sur le Maroc, qui constate qu’après une solide reprise post-pandémique en 2021, une autre grave sécheresse et les retombées de l’invasion russe de l’Ukraine ont ralenti la croissance et augmenté l’inflation au Maroc en 2022.

Il reconnaît cependant que la réponse politique des autorités a été très forte, avec des politiques budgétaires, monétaires et financières correctement calibrées pour préserver la stabilité macroéconomique tout en protégeant les plus vulnérables de l’impact des chocs engendré.

Concrètement, les autorités marocaines selon ce rapport exhaustif, ont accéléré la mise en œuvre du vaste programme de réformes structurelles nécessaires pour rendre la croissance plus forte, plus résiliente et plus inclusive. Même si « dans un contexte où l’économie mondiale est marquée par une inflation persistante à l’échelle mondiale, un resserrement des conditions des marchés financiers, la guerre prolongée en Ukraine, le ralentissement de l’économie continuent de faire pencher la balance des risques externes à la baisse pour le Maroc » précise le rapport en question.

En conséquence, le PIB réel a ralenti à environ 1,5 % en 2022, les pressions inflationnistes se sont intensifiées et le déficit du compte courant élargi… Ce que même le FMI ne peut que constater.

Retrouvez l’intervention complète de Mme Nadia Calvino et Mme Nadia Fettah pour IMF Today :



