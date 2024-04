Les 22 et 23 avril derniers, la ville de Bouskoura a vibré au rythme de la COP 24 du réseau OSUI, centrée sur la thématique de « La ville du futur ». Cet événement phare a réuni 160 éco-délégués issus de 10 établissements scolaires répartis dans 9 villes marocaines, de Dakhla à Tanger, en passant par El Jadida et Marrakech, marquant un moment de convergence et de réflexion intense sur l’avenir de nos cités.

Durant deux jours, les jeunes participants ont exploré divers aspects de l’urbanisme futuriste à travers un programme riche et diversifié. La « Science Fair » a ouvert le bal avec la présentation de projets innovants par les éco-délégués, illustrant leur engagement pour un futur durable.

Une table ronde a été animée par des figures notables du développement durable, telles qu’Olivier Dain Belmont, éco-architecte renommé, David Guillerme, Délégué régional académique à l’Éducation artistique et culturelle, et Abderrahim Kassou, pionnier de l’architecture durable au Maroc. Ces échanges ont permis de stimuler la réflexion collective sur les défis écologiques actuels.

Les groupes de travail ont offert une plateforme collaborative pour que les éco-délégués puissent formuler des idées novatrices, visant à concevoir des villes plus durables et résilientes. Une activité de création d’une carte mentale a également aidé à visualiser les aspirations et les concepts pour les métropoles de demain.

L’événement n’a pas manqué de moments de détente, avec une soirée festive animée par l’atelier Rock du LFI Louis-Massignon, permettant aux participants de tisser des liens précieux. Un biathlon en forêt a également été organisé, soulignant l’importance des activités éco-responsables.

La conférence sur l’éco-cinéma a conclu ce rendez-vous en offrant une perspective sur le rôle du cinéma dans la sensibilisation aux enjeux environnementaux et sociétaux.

La COP 24 du réseau OSUI à Bouskoura a non seulement mis en lumière l’engagement des jeunes pour l’environnement, mais a également posé les fondations pour des initiatives futures visant à transformer nos villes en espaces plus verts, intelligents et inclusifs. Cette rencontre se voulait une étape importante dans l’effort collectif pour façonner un avenir où la technologie et l’écologie marchent de concert pour le bien-être des générations futures.

