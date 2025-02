Le Lycée Français International Louis-Massignon (LFILM) de Casablanca a inauguré, ce mercredi 5 février 2025, la section Bachibac. Cette nouvelle filière, unique au Maroc et en Afrique, se veut constituer une avancée significative dans l’enseignement bilingue francophone et hispanophone.

Le programme Bachibac permet aux élèves d’obtenir simultanément le baccalauréat français et le bachillerato espagnol. Il offre ainsi une forte ouverture internationale en facilitant l’accès aux établissements d’enseignement supérieur des pays hispanophones.

La formation, d’une durée de trois ans, propose un enseignement approfondi en langue et littérature espagnoles ainsi qu’en histoire-géographie, entièrement dispensé en espagnol. Le programme comprend :

4 heures hebdomadaires de langue et littérature espagnoles sur les trois années,

3 heures d’histoire-géographie en seconde, puis 4 heures en première et terminale,

Un programme spécifique incluant l’étude d’œuvres littéraires imposées et l’histoire du monde hispanique.

Les élèves intéressés doivent justifier d’un niveau minimum A2+ en espagnol à la fin de la classe de troisième et d’une forte motivation pour rejoindre cette section d’excellence. En fin de parcours, ils passeront des épreuves spécifiques en langue et littérature espagnoles ainsi qu’en histoire-géographie, leur ouvrant les portes des universités en France, en Espagne et au-delà.

« L’ouverture de cette section Bachibac s’inscrit parfaitement dans l’identité internationale de notre établissement et répond à un intérêt grandissant pour les cultures hispaniques », a souligné la direction du LFILM. « Cette formation permettra à nos élèves d’accéder aux meilleures universités françaises et espagnoles, tout en développant des compétences linguistiques et culturelles précieuses. »

Lors de l’inauguration, Pascal Roques, proviseur du Lycée, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’ouvrir cette section Bachibac, qui s’inscrit pleinement dans la stratégie d’excellence de l’établissement. Nos élèves sont engagés dans un parcours exigeant, et cette nouvelle filière vient renforcer notre identité plurilingue. Au LFILM, nous enseignons l’anglais, l’arabe et l’espagnol en plus du français, et cette section contribue à tisser des liens entre la France, l’Espagne et le Maroc, trois pays pour lesquels nous sommes pleinement investis. »

LNT

