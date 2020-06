PARTAGER Le Huawei Y5 arrive avec un prix attractif

Disponible au Maroc à partir du 10 juin, le nouveau Y5 de Huawei est proposé au prix de 899 Dhs. A noter que l’industrie et le marché des smartphones, continuent à connaître un développement exponentiel. Chaque année, pas moins de 400 millions d’utilisateurs dans le monde optent pour des smartphones d’entrée de gamme. Le Y5p est le tout dernier né de la série Huawei Y. Ce nouveau smartphone se veut démocratiser les produits de haute qualité de la marque. Auparavant, les téléphones d’entrée de gamme présentaient deux problèmes principaux. Tout d’abord, ils se caractérisaient par leur qualité très approximative et par leur durée de vie très réduite. Deuxièmement, les utilisateurs rencontraient presque toujours de mauvaises expériences avec ce type de produits. Aujourd’hui, la série Y de Huawei a pour ambition d’améliorer considérablement l’expérience utilisateur, en adressant trois principales préoccupations des utilisateurs, à savoir l’autonomie de la batterie, la fluidité et la durabilité du produit. Aujourd’hui, la série Huawei Y promet de remplir toutes ces conditions, avec un grand écran, et une large capacité de stockage.

LNT