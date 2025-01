Le Produit Intérieur Brut (PIB) du Maroc devrait enregistrer une croissance de 3,8% en 2025, après une progression estimée à 3% en 2024, selon les prévisions du Haut-Commissariat au Plan (HCP). Cette évolution serait portée par une reprise modérée du secteur agricole et la poursuite des performances des activités non agricoles.

Les prévisions du HCP intègrent une augmentation des impôts et taxes sur les produits nets de subventions de 5% en 2025, après 5,7% en 2024. En valeur, la croissance du PIB devrait atteindre 5,9% en 2025, contre 4,5% en 2024, conduisant à une inflation mesurée par l’indice implicite du PIB de 2,1% en 2025, après 1,5% en 2024.

Reprise du secteur primaire en 2025

Après une contraction de 5% en 2024, la valeur ajoutée agricole devrait croître de 4,1% en 2025. Cette prévision repose sur une campagne agricole plus favorable que la précédente, bien que la production céréalière demeure inférieure à la moyenne. Le secteur de la pêche maritime devrait connaître une progression de 6,5% en 2025, contre 3,8% en 2024, contribuant à une amélioration globale de 4,2% du secteur primaire.

Bonne performance des activités non agricoles

Les activités non agricoles devraient croître de 3,6% en 2025, après 3,8% en 2024. Cette dynamique est soutenue par le secteur du BTP, les activités minières et industrielles, ainsi que par la bonne tenue du commerce, du tourisme et du transport. L’activité industrielle devrait progresser de 3,7% en 2025, tandis que le secteur du BTP enregistrerait une croissance de 3,8%. Le secteur secondaire afficherait ainsi une hausse de 3,8% en 2025, après 5,1% en 2024.

Dans le secteur tertiaire, la progression devrait atteindre 3,5% en 2025, portée notamment par une amélioration des services marchands et non marchands. Le tourisme devrait connaître une croissance de 7,4% en 2025, tandis que les services de transport et d’entreposage progresseraient de 5,9%, soutenus par l’augmentation du trafic aérien et maritime.

Hausse de la demande intérieure

La demande intérieure devrait croître de 4,2% en 2025, contre 4,9% en 2024, contribuant à hauteur de 4,6 points à la croissance du PIB. La consommation des ménages augmenterait de 3%, soutenue par une inflation modérée, une amélioration des revenus et les transferts des Marocains résidant à l’étranger. L’investissement brut poursuivrait sa reprise, avec une hausse de 6,7% en 2025, contre 9,1% en 2024.

L’épargne nationale en progression

L’épargne nationale devrait atteindre 28,3% du PIB en 2025, tandis que le taux d’épargne intérieure augmenterait à 21,1%. Le besoin de financement resterait stable à 1,5% du PIB.

