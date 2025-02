Le Haut-Commissaire au Plan, M. Chakib Benmoussa, et le Président de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale, M. Abderrahim Chaffai, ont signé une convention de coopération le jeudi 6 février 2025 à Rabat.

Cette convention vise à renforcer la collaboration entre les deux institutions par un partage régulier de données, un échange d’expertise et la réalisation d’analyses stratégiques sur des thématiques d’intérêt commun.

Les signataires se sont engagés à mettre en place des mécanismes facilitant l’application des dispositions de cette convention et à explorer de nouvelles perspectives de coopération.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration de l’analyse des dynamiques économiques et sociales, en optimisant l’intégration des données. Elle reflète la volonté commune de renforcer l’accessibilité, la transparence et la fiabilité des statistiques en vue de soutenir les politiques publiques et les stratégies de développement.

