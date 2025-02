Le Haut-Commissaire au Plan, Chakib Benmoussa, et le directeur pays de la Banque mondiale (BM) pour le Maghreb et Malte, Ahmadou Moustapha Ndiaye, ont signé, mardi à Rabat, une convention de coopération visant à renforcer les capacités et à favoriser l’échange d’expérience et d’expertise dans divers secteurs.

A l’issue de cette signature, M. Benmoussa a indiqué, dans une déclaration à la presse, qu’à travers cet échange d’expertise, le Maroc se tient prêt à s’engager dans des partenariats tripartites avec d’autres pays, et ce en collaboration avec la BM.

Parallèlement, il a mis en avant le rôle central des données, qui sont essentielles à l’éclairage et à l’accompagnement des politiques publiques et doivent être continuellement affinées pour mieux répondre aux besoins de toutes les parties prenantes en matière de développement.

L’optimisation de leur analyse, la rapidité de traitement ainsi que le renforcement des outils et mécanismes de prévision et de modélisation sont autant de leviers permettant d’élever, à terme, le niveau et l’efficacité de ces dispositifs, a-t-il poursuivi.

De son côté, M. Ndiaye a fait savoir que ce protocole d’accord ambitieux témoigne de l’engagement commun à œuvrer efficacement pour la mise en œuvre des possibilités de collaboration et des axes de travail fixés.

« Nous nous mobiliserons pleinement pour accompagner cette initiative, en apportant non seulement notre expertise locale, mais aussi l’appui de nos équipes globales spécialisées dans la recherche, les statistiques et la modélisation économique », et ce en tirant parti des dernières avancées pour intégrer les meilleures pratiques technologies dans la mise en œuvre du protocole, tout en veillant à les adapter aux spécificités locales, a-t-il affirmé.

Et de soulever qu’un axe clé de ce partenariat réside dans l’exploitation des données pour affiner les diagnostics sectoriels et territoriaux, en analysant les dynamiques de croissance et d’emploi afin d’identifier les principaux défis et opportunités, notamment dans des secteurs stratégiques sélectionnés pour leur potentiel en matière de création d’emplois, de croissance et d’attractivité pour l’investissement privé, qu’il soit national ou international.

Pour sa part, le Vice-président de la BM pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ousmane Dione, a noté que cette coopération revêt une importance particulière à une époque où les données, les statistiques et les connaissances sont devenues des éléments clés de la planification, du développement et de l’élaboration des politiques publiques, avec pour objectif ultime de mieux servir les citoyens.

« Nous sommes convaincus que ce partenariat avec le HCP nous permettra de collaborer étroitement avec le Maroc afin d’affiner les données et les connaissances, et d’optimiser leur utilisation », a dit M. Dione, soulignant que l’objectif est de renforcer la prise de décision fondée sur des preuves, en vue de définir des politiques de développement plus efficaces, de suivre l’évolution de la croissance et d’améliorer l’agenda de l’emploi.

A cette occasion, M. Benmoussa et M. Dione ont mené des entretiens en présence de plusieurs personnalités, notamment le secrétaire général du HCP, Ayache Khellaf, du directeur général de la statistique et de la comptabilité nationale du HCP, Jamal Azizi, de la Chargée principale des opérations, pour la Région Maghreb et Malte, Mouna Hamden.

LNT avec MAP

