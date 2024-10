Au cours des quatre dernières semaines, le groupe d’agences marocaines TNC, Mediamatic et Gear9 a remporté 13 récompenses lors d’événements majeurs dans les domaines du marketing, de la communication et de la transformation digitale. Ces distinctions renforcent sa position de leader dans l’accompagnement intégré des marques, tant sur le plan national qu’international.

Parmi les récompenses obtenues, le groupe a décroché cinq trophées lors des African Digital Awards, dont deux Gold awards pour Marjane Groupe, une Silver pour inwi et plusieurs Bronze awards, saluant l’innovation dans les campagnes digitales. La campagne digitale de Shell a également été distinguée au Trophée Tilila pour son engagement en faveur de la diversité.

Lors de l’African Cristal Festival, le groupe a remporté quatre prix, mettant en avant des campagnes notables d’Addoha Afrique, Jaouda Maroc, Attijariwafa Bank et Les Conserveries Marocaines Doha. À l’EMEC EXPO, trois trophées ont été attribués, soulignant l’impact de ses campagnes en média, RSE et marketing phygital.

Concernant ces réalisations, Oussama Amraoui, directeur général de TNC, a commenté que le succès repose sur une vision centrée sur les audiences et une synergie entre créativité et stratégie. Hamza Berrada, directeur général de Mediamatic, a de son côté souligné l’importance de transformer chaque interaction en expérience mémorable, tandis que Mounir Bouchiha, directeur général de Gear9, a mis en avant l’alliance entre technologie et créativité.

Avec plus de 200 experts intervenant dans 15 pays, le groupe d’agences se positionne comme un acteur clé dans la transformation digitale du Maroc, en phase avec les objectifs de diversification et de compétitivité de l’économie nationale. Les initiatives du groupe visent à créer des expériences clients uniques tout en soutenant la responsabilité sociale des entreprises, en résonance avec la Vision digitale 2030 du Maroc.

