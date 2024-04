Comme il était attendu, le groupe Saham, sous la direction de Moulay Hafid Elalamy, a signé un contrat pour l’acquisition de la Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) et de ses filiales, pour un montant de 745 millions d’euros. Cette transaction, qui a été conclue le 11 avril 2024, comprend 57,67% du capital et des droits de vote de SGMB et ses affiliées. Un communiqué publié le matin du 12 avril par le groupe Saham a fait cette annonce.

L’opération vise à créer un nouveau groupe financier marocain robuste, consolidant ainsi la position et la solidité financière de SGMB et de ses filiales. Elle est toutefois soumise à l’obtention des approbations réglementaires nécessaires de plusieurs autorités marocaines, y compris Bank Al-Maghrib, le Conseil de la Concurrence, l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale, ainsi que l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux.

Moulay Hafid Elalamy, président du groupe Saham, a exprimé son enthousiasme pour cette acquisition, laquelle fait partie des investissements à très long terme du groupe et est alignée sur les stratégies nationales encouragées par le roi. Il a également mentionné que le financement proviendrait des capitaux propres du groupe, générés par des investissements internationaux préalables.

La finalisation de l’acquisition est prévue pour la fin de l’année 2024 et sera suivie par une offre publique d’achat obligatoire sur les actions d’EQDOM, société cotée à la bourse de Casablanca.

Slawomir Krupa, Directeur général de Société Générale, a affirmé que cette cession s’inscrit dans la stratégie à long terme du groupe et exprimé sa confiance en la capacité du groupe Saham à apporter de nouvelles opportunités de développement pour SGMB, ses clients et ses employés.

LNT

