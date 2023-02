Groupe Le Matin a dévoilé le 7 janvier 2023 ses valeurs dans le cadre d’une matinée qui a réuni l’ensemble de ses 380 collaborateurs. Donnant le coup d’envoi de cette matinale, Mohammed Haitami, PDG du Groupe et directeur des publications, a tenu à rappeler l’importance de cette phase dans l’histoire du groupe. « L’ADN d’un groupe comme le nôtre se construit autour de valeurs fortes, auxquelles tous les collaborateurs s’identifient. Nous avons voulu conforter le ciment qui nous unit tous, membres de la famille du Groupe Le Matin, en les formalisant à l’issue d’un processus qui a duré plus d’un an », a indiqué M. Haitami.

En effet, Le point de départ de ce projet découle de la volonté du groupe d’aligner ses valeurs avec la stratégie de développement qu’il a déployée début 2022. Ainsi, et dans le cadre de cette stratégie globale, il a été primordial de doter le groupe d’un ensemble de valeurs qui constituent le socle sur lequel s’appuient ses équipes pour réaliser ses objectifs de développement. « Dans un monde de médias qui évolue sans cesse, notre groupe a fait le choix depuis longtemps de s’inscrire dans une démarche de développement de ses activités tout en capitalisant sur ses savoir-faire et son leadership », a noté le PDG du Groupe.

Quatre valeurs sont ainsi retenues après de nombreux ateliers de travail avec l’ensemble des collaborateurs des différentes entités. Ces valeurs ont été ainsi expliquées et partagées lors de cette journée de révélation, à savoir : Respect, Crédibilité, Engagement collectif et Leadership.

Le respect parce que c’est la base de toute relation humaine et professionnelle. Il se traduit par le respect de soi-même, des autres collaborateurs, des engagements auprès des clients, de la loi et des règlements, de nos procédures, le respect de l’environnement, etc.

La crédibilité étant l’une des valeurs qui ont accompagné le groupe depuis sa création. Elle est au cœur même de l’activité d’un groupe média. Elle lui assure une notoriété dans l’espace médiatique marocain, mais aussi une confiance notable en interne.

Le leadership, première préoccupation du groupe depuis sa création. Une valeur qui trouve sa place au cœur de toutes les stratégies de développement ainsi que face à tous les défis que le groupe se donne pour l’avenir.

L’engagement collectif enfin, se trouve être la voie vers la réalisation de tous les objectifs tracés par le groupe. C’est le résultat d’un sentiment d’appartenance et d’un travail collectif constructif et intelligent qui fait la force du Groupe.

Une charte des valeurs a été présentée et une cérémonie de signature a clôturé l’évènement.

A propos du Groupe Le Matin

Groupe Le Matin est le premier éditeur multimédia au Maroc avec une offre éditoriale qui s’étend de la presse écrite au contenu numérique en passant par l’audio et la vidéo. Il propose une offre diversifiée de titres et de médias qui répondent aux besoins de tout un chacun et qui évolue avec le nouveau mode de consommation de l’information. À chaque média son ton, son atmosphère et sa personnalité. Tous ont en commun la même exigence : une information de qualité qui fait appel à un savoir-faire et une expertise unique.

Avec une organisation structurelle efficiente et indépendante, le groupe œuvre sur quatre centres d’activités complémentaires et indissociables qui sont l’édition, l’impression, la diffusion et la publicité.

Leader de la presse écrite au Maroc avec plus de 10 millions d’exemplaires diffusés par an, le groupe détient le plus fort taux d’audience nationale.

Groupe Le Matin, c’est également des imprimeries de plus de 26.000 m² dédiés à l’innovation en matière d’impression offset et numérique avec un parc machine et des techniques d’impression à la pointe de la technologie.

LNT avec CdP

Partagez cet article :