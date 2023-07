La conférence internationale annuelle du Groupe Le Matin, Morocco Today Forum, revient pour une huitième édition qui se veut aussi riche et intéressante que les précédentes. Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi, MTF 2023 a choisi d’approfondir la réflexion autour de l’État social. Le parachèvement de l’État Social est en effet une priorité nationale qui implique beaucoup de changements sur les plans économique et social dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie des citoyennes et des citoyens dans le respect de la vision royale.

Cette sixième édition du MTF aura lieu le 21 juillet 2023 à Casablanca. Elle connaîtra la participation de nombreuses personnalités nationales et internationales, dont des membres du gouvernement, des représentants d’instances constitutionnelles consultatives, des dirigeants de grandes institutions publiques et privées et une panoplie d’experts de renommée.

Les axes des débats du MTF 2023 ont été définis lors d’un Workshop d’Orientation Stratégique (WOS) qui a réuni, dans une approche de Co-construction, plusieurs parties prenantes et acteurs socio-économiques en lien avec ce sujet. Il s’agit notamment de la CNSS, du HCP, du CESE, du ministère de l’Intérieur, des universitaires, des représentants de la société civile, etc. Objectif : définir la grille de lecture des réalisations, des défis et des opportunités relatifs à la notion d’État Social au Maroc. Ce WOS a été aussi l’occasion d’une analyse minutieuse pour identifier les expériences réussies, qu’il sera permis de reformuler en facteurs clés de succès afin de guider les grands choix qui détermineront le nouveau référentiel de l’État social. A travers les trois axes de cette édition, le MTF 2023 escompte :

• Offrir une tribune pour débattre des contours d’un État social en mesure de relever les défis du millénaire ;

• Identifier les expériences réussies dans le cadre des réformes et stratégies sociales et discuter de la meilleure façon d’en tirer bénéfice pour l’édification d’un État social fort ;

• Définir les risques et les défis à relever pour renforcer et préserver la confiance envers les institutions et les programmes ;

• Sortir avec des recommandations et des propositions concrètes pour accélérer le changement multidimensionnel que nécessite le parachèvement de l’Etat Social.

La réflexion et les échanges menés par les experts ont ainsi permis de dégager trois axes sur lesquels porteront les débats lors de cette 6e édition du MTF sur l’État social.

Panel 1 : Un État social au chevet des citoyens face à l’adversité

D’éminents intervenants feront le point sur l’impact réel des chantiers stratégiques tels que l’élargissement de l’AMO, de la retraite, des transferts monétaires directs et le registre social unifié sur la population marocaine clans le besoin, en tentant de répondre à la question de savoir si ces mesures sont suffisamment efficaces. Dans le même sens, nos invités partageront leurs points de vue sur les leviers à actionner pour rendre ces programmes sociaux plus efficaces en assurant une assistance financière adéquate et une meilleure qualité de vie aux citoyens vulnérables. En plus de réfléchir à comment améliorer la perception des citoyens marocains quant à la confiance dans les programmes sociaux mis en place par le gouvernement.

Panel 2 : Un Etat social visionnaire aux politiques publiques efficientes

Construire une société forte, dont une minorité seulement dépend des programmes d’aide sociale, implique des politiques publiques convergentes, pertinentes, efficientes et efficaces, avec une vision à long terme. D’où la nécessité de répondre à ces questions : A quand des politiques publiques efficientes et pérenne dans le domaine social ? Les réformes en cours dans le domaine de l’éducation et de la santé permettront-elles d’atteindre les objectifs à long terme ? Quand est-ce que le citoyen marocain pourra retrouver sa confiance dans l’école et l’hôpital publics ? la transformation structurelle de l’économie marocaine pour une meilleure création de richesses et d’emplois sera-t-elle achevée un jour ? Que faut-il faire pour atteindre tous ces objectifs ? Une série de questions que nous poserons à nos éminents intervenants pour avoir leurs éclairages.

Panel 3 : l’Etat social face aux défis du financement, de la gouvernance et de la digitalisation

Que ce soit dans sa dimension de prévoyance et de soutien aux populations vulnérables, ou sa dimension de réformes structurelles et de conduite des politiques publique, un Etat social ne peut être fort et pérenne sans un modèle de financement soutenable, un système de gouvernance global et bien articulé. et des outils technologiques et digitaux à même de faciliter le déploiement des différents programmes. Comment alors financer durablement les systèmes de protection sociale et les programmes sociaux et assurer leur pérennité ? Quel investissement consentir dans les réformes de l’éducation et de la santé ? Quels organes et quels systèmes de gouvernance pour garantir une efficacité durable aux programmes et politiques lancés ? Comment associer le secteur privé à l’atteinte des objectifs d’inclusion et de soutien social ? A ces questions, et d’autres, les panélistes tenteront de répondre en troisième partie du MTF 2023.

LNT avec CdP

