Le groupe LabelVie installe des sas de désinfection devant l'entrée de ses magasins

Le Groupe LabelVie a mis la santé de ses équipes, de leurs familles ainsi que celle de ses clients au coeur de ses préoccupations depuis le début de la crise de la Civid-19.

Ainsi, pour faire barrière au virus, un dispositif sanitaire strict et rigoureux a été mis en place et adapté en permanence suite aux consignes édictées par le Ministère de la Santé et des pouvoirs publics. Avec la levée prochaine du confinement, et la reprise graduelle de l’activité économique, le Groupe LabelVie, en étroite collaboration avec les professionnels de la sécurité sanitaire et de l’hygiène, continue d’innover pour perfectionner son processus de désinfection, explique le groupe.

Et d’ajouter, qu’après s’être assuré de l’absence de nocivité des produits utilisés et de la fiabilité des installations, le Groupe a déployé une nouvelle solution pour limiter les risques de propagation du coronavirus. Cette solution consiste en un sas de désinfection destiné aux clients et installé devant l’entrée des magasins.

« Notre première priorité a toujours été de protéger la santé de nos clients et de nos collaborateurs dans ce contexte un peu particulier. Après toutes les mesures mises en place comme les panneaux en plexiglass en caisse ou dans les stands marché ou encore le marquage au sol, il s’agit là d’une véritable unité mobile de désinfection que nous avons installée pour nos clients. Les premiers retours de nos clients sont très positifs et confortent notre choix », explique Chrystèle Ronceray, Directeur Général Adjoint en charge du Marketing, du Développement et de la Communication.