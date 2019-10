PARTAGER Le groupe japonais JTEKT Corporation inaugure son nouveau site à Tanger

Le groupe japonais JTEKT Corporation a procédé, mercredi à Tanger Automotive City, à l’inauguration de son nouveau site de production de systèmes de direction, d’un investissement de 220 millions de dirhams.

Inaugurée en présence notamment du Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, du gouverneur de la province de Fahs-Anjra, Abdelkhalek Marzouki, de l’ambassadeur du Japon au Maroc, Takuji Hanatani, ainsi que de plusieurs responsables et professionnels de l’industrie automobile, cette usine s’étale sur une surface de 11.300 mètres carrés et se trouve au sein de la plateforme industrielle Tanger Med.

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, chargé de l’Investissement, Othman El Ferdaous, a indiqué que le lancement des travaux de cette usine du groupe JTEKT a permis la création de 90 emplois dans le secteur de l’automobile et des pièces détachées au Maroc.

Cette usine, selon la conception japonaise, n’est pas uniquement dédiée à la fabrication des pièces automobiles, mais également une école pour la main-d’oeuvre marocaine, que les investisseurs japonais jugent très compétente et en adéquation avec l’évolution technologique, a précisé M. El Ferdaous.

C’est également une culture de la qualité que ramène le site de production de JTEKT Corporation, a-t-il poursuivi, notant que les pièces produites par l’usine sont d’une technologie élevée et permettront au secteur automobile d’être résilient vis-à-vis des grands chocs auxquels il pourrait faire face.

Pour sa part, le directeur exécutif de JTEKT Corporation, Hirofumi Matsuoka, a fait savoir que cette nouvelle usine à Tanger est la première implantation industrielle de JTEKT sur le Continent africain, faisant part de l’ambition du groupe de s’agrandir davantage de manière à devenir leader en Afrique en termes de production des systèmes de direction.

L’usine utilise les dernières technologies et s’applique à former de manière continue sa main-d’oeuvre, a-t-il ajouté, notant que l’implémentation de l’écosystème du groupe PSA au Maroc, le plus grand client de JTEKT, a encouragé l’installation de l’équipementier japonais au sein du Royaume.

Quant au président de JTEKT Automotive Morocco, Laurent Perrotte, il a souligné que ce nouveau site de production permettra au groupe japonais d’offrir à ses clients historiques une intégration locale, tout en lui permettant l’accès aux marchés d’Afrique et du Moyen-Orient qui connaissent une forte croissance.

Il salué, dans ce sens, la politique du Maroc dans le domaine de l’automobile qui a permis de développer un écosystème très attractif pour les investisseurs étrangers, faisant savoir que l’usine de JTEKT à Tanger compte deux lignes de production, la première de colonnes manuelles, dont les résultats sont très prometteurs, et l’autre pour la production des systèmes de direction assistée, qui démarrera en 2020.

Cette usine de Tanger, dont l’activité consiste en la fabrication et la vente de systèmes de direction assitée électrique et les colonnes de direction, est considérée comme la première du groupe regroupant JTEKT Automotive Morocco et sa filiale de production de colonnes manuelles, Fuji Autotech Morocco.

Le démarrage de la production des différents projets s’échelonnera entre 2019 et 2020, avec une capacité annuelle prévue de 300.000 systèmes de direction assistée électrique et 700.000 colonnes manuelles à destination des usines marocaines et européennes des constructeurs automobiles internationaux.

LNT avec MAP