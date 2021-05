Le Groupe Investour, acteur majeur des métiers du tourisme, de l’hôtellerie, du transport et de la logistique, lance sa filiale événementielle: We MICE You. We MICE You est une agence spécialisée dans les solutions événementielles pour les entreprises aussi bien au Maroc qu’à l’international, forte d’un héritage solide depuis 1964 et d’équipes séniors qui ont en moyenne 17 ans d’expérience, dit-on auprès du groupe.

Et d’ajouter que ce nouvel acteur du MICE « ne se veut pas conventionnel ». En effet, un communiqué du groupe explique que We MICE You se positionne en tant qu’agence innovatrice qui propose des solutions totalement inédites combinant le physique et le digital, le Phygital. Selon le communiqué, We MICE You devient ainsi la première agence marocaine à développer des solutions à la pointe de la technologie in-house par des équipes d’ingénieurs marocains !

« We MICE You relève ainsi un challenge aussi déstabilisant que motivant, celui de proposer des expériences immersives et collaboratives aux entreprises qui, aujourd’hui plus que jamais, ont besoin de motiver les équipes et renforcer leur cohésion », selon Mounia Arezki, fondatrice et directrice de l’agence We MICE You. « Nous misons tout sur l’interactivité digitale pour maintenir la raison d’être même de notre métier, celle d’être catalyseur d’émotions par l’évènement ! Nous nous limitons pas à une simple présence sur les outils technologiques mais nous nous engageons à créer une réelle dimension expérientielle», rajoute-t-elle.

Pour les meetings et réunions simples, We MICE You met à la disposition des clients une plateforme technologique 100% en ligne qui leur permet de choisir leur salle dans le lieu de leur choix, leur donnant ainsi l’opportunité de gagner du temps tout en maitrisant leurs dépenses en toute transparence. Cette plateforme est baptisée « L’outil M ».

LNT avec CdP

