Le Groupe Bank Of Africa (BOA) a célébré, vendredi soir à la Palmeraie de Marrakech, le retour au Maroc de ses clients parmi les Marocains du Monde, par l’organisation en leur honneur, d’une cérémonie grandiose et riche en couleurs.

Dans une ambiance empreinte de joie et de convivialité, des membres de la communauté marocaine établie à l’étranger ont répondu présent à cette cérémonie. Un beau moment de retrouvaille et de prise de contact entre des MRE issus des quatre coins du Monde, et entre eux et des responsables et cadres centraux du Groupe BOA ainsi que de sa Direction régionale Centre Méridional.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale du Groupe BOA et de sa politique de proximité envers ses clients parmi les MRE, lesquels bénéficient d’un intérêt tout particulier au niveau de cette Banque et de son réseau aussi bien au Maroc qu’à l’étranger, étant donné que le Groupe est présent dans plus d’une trentaine de pays à travers le monde.

Cette démarche du Groupe s’insère également en droite ligne de la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse, depuis Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres, d’entourer les Marocains du Monde pour répondre à leurs attentes et aspirations.

A cette occasion, l’assistance a été conviée à prendre part à une soirée musicale riche en chants, rythmes et sonorités, animée, avec brio, par le chanteur et l’une des icônes incontournables de la musique chaâbi, Haj Abdelmoughit, le temps de renouer avec une partie de ce patrimoine musical singulier des plus aimés de tous les Marocains.

Plus de deux heures durant, ce chanteur au talent confirmé a gratifié le public présent parmi les clients de la BOA et leurs proches, d’un florilège de chansons populaires les plus célèbres et les plus emblématiques et ce, pour le bonheur et le plaisir de tous.

Un périple tant attendu par des clients MRE venus nombreux assister à cette soirée et apprécier les rythmes et sonorités de la musique populaire. Il s’agit d’une occasion de vivre encore une expérience inoubliable et un moment fort de leur séjour dans la mère- patrie.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Mounir Jazouli, Directeur Central Communication et Relations institutionnelles au Groupe Banque Of Africa, a rappelé que la saison estivale est toujours marquée par un retour massif des MRE, ce qui constitue une occasion idoine pour le Groupe d’organiser des rencontres avec sa clientèle établie à l’étranger.

« Durant chaque été, on renouvèle les rencontres et le contact à travers une série de soirées et d’événements que nous organisons déjà depuis des années dans plusieurs villes du Royaume : Du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, en passant par les principales villes de résidence des Marocains citoyens du Monde », a-t-il ajouté.

L’idée, explique M. Jazouli, est de renouveler le contact, d’aller à la rencontre des clients du Groupe BOA, de se retrouver ensemble en tant qu’une seule famille, de tisser encore des liens plus forts et surtout, de partager des moments de joie inoubliables lors de leur séjour dans le Royaume.

Sur un autre registre, il a donné un aperçu détaillé sur la démarche du Groupe BOA pour rester proche et mieux accompagner ses clients MRE partout où ils se trouvent à travers le monde (Europe, Asie, Moyen Orient, Afrique, Amérique du Nord…).

« En tant que Banque multinationale nous essayons d’accompagner ce mouvement des MRE à travers notre présence mais aussi, via des offres adaptées à chacune des régions, étant donné que chaque zone a ses particularités (….) Nous essayons donc, de nous adapter à ces évolutions », a-t-il dit.

Et de conclure : « Nous avons commencé par Marrakech qui concentre avec d’autres villes avoisinnantes, à l’instar de Safi, Beni Mellal, Khouribga…., un nombre important de MRE, et nous allons continuer notre tournée dans d’autres villes comme Tanger, Nador, et à Agadir, ainsi que dans d’autres régions, avec au menu une programmation riche en divertissements, rencontres et d’autres activités destinées, in fine, à promouvoir l’investissement des MRE ».

LNT avec MAP

