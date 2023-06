La Banque Populaire a donné le coup d’envoi au nouveau concept régional du groupe BCP, AYAM IMMO, le 9 juin 2023 à Tanger.

Cet événement, qui a réuni deux jours durant tout l’écosystème de l’immobilier de la Région Tanger-Tétouan (promoteurs, notaires, experts bancaires et assureurs), a permis aux clients intéressés par un achat immobilier d’obtenir, sur place, un accord de principe de financement. Les experts ont pu répondre aux questions des intéressés et leur fournir des conseils personnalisés pour l’acquisition de biens dans la région.

En réunissant les différents intervenants dans l’acte d’achat, la Banque Populaire continue d’accompagner ses clients et partenaires dans la concrétisation de leurs projets. Cet événement, en accord avec la vocation régionale de la Banque Populaire, est une première étape d’un roadshow qui devrait sillonner le Royaume.

