PARTAGER Le Groupe BCP et Huawei renforcent leur collaboration

Le groupe BCP et Huawei annoncent dans un communiqué avoir signé un protocole d’accord (MoU) afin de consolider leur coopération stratégique à l’échelle du continent africain , tant sur le plan bancaire que sur celui des solutions technologiques

La cérémonie de signature a eu lieu le 2 juillet au siège de BCP et était présidée par Kamal MOKDAD, directeur général de BCP et International, et par Cao JIBIN, président de Huawei North Africa.

Dans le cadre de cet accord, le groupe BCP apportera un soutien bancaire multiforme aux activités du géant technologique dans ses pays d’implantation en Afrique. De son côté, Huawei accompagnera les efforts du groupe BCP dans le domaine des nouvelles technologies, que ce soit pour accélérer le processus de numérisation déjà entamé ou pour le développement de nouvelles solutions financières innovantes à forte valeur ajoutée, sur tous les segments de clientèle.

Lors de la cérémonie de signature, Kamal Mokdad a déclaré: «A travers ce partenariat stratégique, le groupe BCP entend accélérer son leadership technologique en combinant son expertise financière développée sur le continent avec la puissance technologique du groupe Huawei, dans des domaines tels que le cloud computing, artificiel l’intelligence, les mégadonnées et les solutions numériques et de mobilité ».

De son côté, Cao JIBIN s’est félicité de la concrétisation de ce partenariat stratégique, qui témoigne de la solidité des relations entre Huawei et BCP: «La signature de ce protocole d’accord est l’aboutissement d’une relation fructueuse et de confiance entre Huawei et la BCP groupe, qui date de 2013, et est une étape importante pour notre coopération croissante. A travers ce nouveau partenariat, nous aspirons à mettre le meilleur de notre expertise au service de notre partenaire pour l’accompagner dans le déploiement d’infrastructures fiables et de grande envergure, et pour relever avec succès tous les défis technologiques de l’industrie. »

LNT avec CdP