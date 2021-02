Le Groupe Attijariwafa Bank a annoncé ce mardi, à l’occasion d’une conférence de presse digitale, le lancement de deux nouveaux portails de banque en ligne. Il s’agit de attijarientreprises.com et attijaricib.com, qui sont destinés à sa clientèle Corporate, Institutionnels et Entreprises.

Conçus, explique-t-on auprès du groupe, pour améliorer l’expérience utilisateur d’une part, et créer une synergie digitale entre les services financiers et les services non financiers aux entreprises, d’autre part, ces nouveaux portails offrent, à travers un point d’accès unique, un ensemble de services exclusifs d’accompagnement et de services digitaux de consultation de comptes, d’initiation et de suivi de transactions locales et internationales.

«Attijariwafa Bank s’est engagée dans une stratégie digitale ambitieuse pour offrir à ses clients, quels que soient leurs tailles ou leurs profils, une offre digitale qui se hisse au rang des meilleurs standards internationaux», a déclaré à cette occasion le directeur exécutif en charge du marché de l’entreprise du Groupe bancaire, Karim Drissi Kaïtouni, précisant que l’opérationnalisation de cette stratégie a démarré avec le lancement de ces deux vitrines.

Le portail «attijarientreprises.com», selon M. Kaitouni, constitue «l’une des principales briques composant la transformation de notre approche commerciale en direction de nos clients entreprises». Attijari Entreprises répond à des besoins et des attentes clairs exprimés par les clients de la banque, a-t-il poursuivi, notant que le site offre un accès à deux catégories de services, à savoir non financiers à caractère informationnel et financiers à caractère transactionnel.

«Aujourd’hui la synergie entre services financiers et non financiers pour aider les entreprises à développer leurs business et s’ouvrir à de nouveaux horizons n’est plus à démontrer, particulièrement en ces temps de crise où l’accompagnement à la reprise est une réelle attente», a-t-il ajouté. C’est ainsi que le portail propose de nombreuses études et analyses, un espace networking, ou encore sélection de documents bancaires types.

«D’autres contenus sont prévus en 2021 pour être dans une démarche d’enrichissement et d’évolution. Les versions arabe et anglaise arrivent très prochainement, de nouveaux modèles de formation, d’articles, d’outils aussi. La dimension transactionnelle est une brique importante dans ce portail et qui fait le socle commun avec le portail attijaricib.com», a conclu M. Kaitouni.

De son côté, Adel Barakat, directeur Corporate banking du groupe, a présenté le portail attijaricib.com, qui «contient également deux volets informationnel et transactionnel. Le premier repose sur des publications économiques assez poussées et pointues destinées à des clients avisés qui traitent la macro-économie du Maroc et des pays de présence de la banque».

Sur le volet transactionnel, les clients d’Attijariwafa bank accèderont à divers modules, notamment «Cash management» pour le suivi des comptes et la réalisation de transactions unitaires et de masse, les «Opérations internationales» pour l’initiation des transactions d’import/export et l’accès aux Swifts et les «opérations de marché» pour les demandes de cotation et le suivi des opérations de change.

Le groupe a enfin annoncé que les prochains mois verront également l’ouverture des premiers centres entreprises, un nouveau concept remplaçant les centres d’affaires actuels et qui va intégrer une importante dimension d’accompagnement en matière de services financiers et non financiers.

