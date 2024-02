Le groupe Alliances, al Darna et ADI, a procédé au remboursement de sa dette privée envers les OPCVM et les personnes physiques, restructurée en 2019 par une nouvelle émission avalisée par l’AMMC, l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux !

En effet, cette dernière a visé d’une part l’émission d’un emprunt obligataire partiellement garanti de Alliances Darna, en date du 25 décembre 2019, dont la période de souscription s’étalait du 06 au 24 janvier 2020, pour un montant de 534 544 400 dirhams sur une période de dix ans.

De même, elle a visé une autre émission d’un emprunt obligataire partiellement garanti de Alliances Développement Immobilier de 1 093 132 000 dirhams sur la même période et aux mêmes conditions de taux de 3% et 3,2% en fonction de la tranche A ou B. Ces émissions étant assortie d’un différé de remboursement de 3 ans et d’un étalement sur une durée de 7 ans.

Aujourd’hui donc, à la fin de la période de différé, le groupe Alliances a effectué le remboursement de ces deux émissions, à fin janvier 2024. Avec la précision que les obligations du groupe Alliances en question, d’un total de 1 627 676 400 dirhams sont capitalisés des intérêts et que le premier remboursement avoisine les 310 millions de dirhams. Cette dette privée étant essentiellement détenue par les OPCVM à hauteur de 92%, quand les personnes physiques n’en portent que 8%.

Le Groupe Alliances, qui dans sa politique de croissance externe, a dû faire face à une mauvaise conjoncture, démontre aujourd’hui sa résilience, après avoir restructuré sa dette bancaire sur la base de protocoles de rééchelonnement avec les banques et lancé le remboursement de sa dette privée.

Preuve en est que la dette bancaire du groupe qui se comptait en milliards de dirhams se limite aujourd’hui à 100 millions de dirhams. Car la nouvelle politique du groupe, Darna et ADI, consiste à financer par crédit bancaire projet par projet, afin d’assurer un retour sur investissement bien mesuré et maîtriser sa rentabilité, faisant ainsi prévaloir l’effet de levier dans l’objectif d’assurer la production et la livraison rapide du projet concerné.

D’autant que le groupe Alliances reste un acteur multi-métier, intervenant aussi bien dans la promotion immobilière que dans la réalisation de projets tertiaires clef en main, tels que dans l’hôtellerie ainsi que dans la santé. Il faut savoir que depuis sa création, il a construit, entre autres, des hôtels pour le compte du groupe Accor, et vient juste de livrer un Park Hyatt sur Al Maaden, mais aussi des zones industrielles. Et que, continuant dans la même voie, il construit aujourd’hui dans le cadre de contrats clés en main (de la conception à la construction), en Côte d’Ivoire une tour de 24 étages avec 5 sous-sols, pour le compte du Conseil de l’Entente, une organisation gouvernementale, ainsi que 11 hôpitaux au Cameroun dont huit ont été livrés.

Le groupe Alliances s’étant beaucoup réorganisé et révisé sa stratégie avec la bonne gouvernance qui s’impose, aujourd’hui il peut se prévaloir aujourd’hui de faire face à ses engagements du passé tout en continuant à investir.

D’ailleurs, l’année 2023 aura été aussi celle du rééquilibrage du haut du bilan de ce groupe avec la fin de l’absorption des résultats négatifs des années antérieurs. Ainsi, l’AGO du 30 juin 2023, dans sa deuxième résolution, a prévu d’affecter le résultat de l’exercice de l’année qui vient de se terminer, de 267 210 376,52 dirhams, à l’absorption du report à nouveau négatif antérieur de près d’1,4 milliard de dirhams, procédant ainsi à un assainissement de ses fonds propres comme le montre le tableau ci-après.

D’ailleurs, la réussite du renouveau d’Alliances se mesure également aux réalisations de son plan stratégique 2022-2025.

Pour rappel, le Groupe avait annoncé un chiffre d’affaires de 8 milliards pour la période 2022-2025, et les réalisations à date sont en ligne avec les chiffres annoncés.

Afifa Dassouli

Partagez cet article :