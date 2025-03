Le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM) a organisé, le lundi 10 mars à Casablanca, un Ftour Débat sous le thème « Femmes de la Com’ : De l’Inspiration à l’Action ». Rassemblant des professionnelles du secteur de la communication, du marketing et des médias, cet événement a offert un espace d’échange et de réflexion autour du renforcement du rôle des femmes dans cette industrie au Maroc.

Les discussions ont mis en évidence la nécessité de créer des opportunités d’évolution en adéquation avec les ambitions des femmes du secteur, tout en favorisant un environnement propice à leur épanouissement professionnel. Parmi les sujets abordés figuraient le leadership féminin, les défis de l’entrepreneuriat, la sororité, la solidarité professionnelle, le mentorat et la représentation des femmes dans la publicité et les médias. L’objectif était d’identifier des leviers concrets pour améliorer la place des femmes dans cet écosystème et encourager la création d’une communauté dédiée.

Cette communauté, en cours de structuration, vise à offrir un espace de partage et de soutien. Elle ambitionne d’instaurer un cadre où l’entraide, le mentorat et la solidarité permettent de valoriser les talents féminins et d’accompagner leur ascension professionnelle. Elle entend également contribuer à une meilleure représentation des femmes dans les médias et la publicité en œuvrant pour une image plus fidèle et éloignée des stéréotypes.

Lors de cet échange, Samya ElKyas, Vice-Présidente du GAM, a souligné l’importance de fournir aux femmes du secteur un espace bienveillant favorisant le partage d’expériences et la solidarité. Elle a insisté sur leur rôle en tant qu’actrices du changement, capables d’influencer les représentations et de transformer durablement les pratiques dans la communication et les médias.

Youssef Cheikhi, Président du GAM, a quant à lui réaffirmé l’engagement du groupement en faveur de l’évolution professionnelle des femmes. Il a insisté sur la nécessité de multiplier les initiatives pour encourager l’inclusion et accélérer la transformation du secteur, en favorisant le partage d’expertise et en renforçant les opportunités d’évolution.

LNT avec CdP

