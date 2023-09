L’Union africaine (UA) a rejoint officiellement, en tant que membre permanent, le Groupe des 20 (G20), suite à l’approbation de tous les membres et à l’invitation du Premier ministre indien Narendra Modi.

Dans son discours d’ouverture du 18ème sommet du G20, qui se tient samedi et dimanche à la capitale indienne New Delhi, M. Modi a invité l’UA, représentée par son président Azali Assoumani, à prendre place à la table des dirigeants du Groupe en tant que membre permanent.

« L’Inde avait proposé que l’Union africaine devienne membre permanent du G20. Je crois que nous avons l’accord de tous sur ce point », a déclaré le Premier ministre indien.

« Avec l’approbation de tous et avant de commencer les travaux, je demande au chef de l’UA de prendre place en tant que membre permanent du G20 », a-t-il ajouté.

Les travaux du 18ème sommet du G20 se sont ouverts samedi à New Delhi, sous la présidence du Premier ministre indien Narendra Modi.

Lors de ce conclave international de deux jours, qui se tient sous le thème « Une terre, une famille, un avenir », les débats porteront sur les grandes questions d’actualité, notamment la promotion d’une croissance inclusive et résiliente, la transformation technologique et le développement de l’infrastructure numérique publique, la réforme des institutions multilatérales, le développement vert et la paix et l’harmonie internationales.

Les pays du Groupe ont un poids géopolitique, économique et humain énorme, représentant 85% de l’économie mondiale et 66% de la population mondiale, ainsi que 75% du commerce international et 80% des investissements mondiaux.

LNT avec Map

