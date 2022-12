La troisième édition du Forum Régional des PME, un événement dédié à mettre en lumière les opportunités d’investissements dans la région Marrakech- Safi et les mesures prises pour la promotion des PME, a été organisée, mercredi à Marrakech, à l’initiative de la Chambre régionale de Commerce, d’Industrie et du Commerce (CCIS).

Placée sous le thème « Région Marrakech-Safi : Nouvelles opportunités d’investissement », cette rencontre s’inscrit cette dans le cadre de l’engagement de la CCIS-MS en faveur de la mise en œuvre des recommandations du Nouveau Modèle de Développement (NMD), dont les priorités ont été impulsées par SM le Roi Mohammed VI, et tracés dans les discours du Souverain.

Intervenant à cette occasion, le président de la CCIS- MS, Kamal Ben Khaled a mis en relief l’importance de cette rencontre qui offre l’opportunité d’ouvrir un débat serein et profond et d’échanger les points de vue sur les moult potentialités et opportunités d’investissement dans la région.

Ce forum est l’occasion aussi d’engager une réflexion profonde autour des perspectives prometteuses d’investissement dans la région, a-t-il poursuivi, notant que les PME jouissent d’une importance capitale en termes de réalisation du développement socioéconomique durable et inclusif car, représentant près de 95% du tissu économique national et offrant près 74% des opportunités d’emploi.

« Ce forum servira donc à mobiliser l’ensemble des énergies et à inciter à une implication effective de l’ensemble des intervenants, afin de booster l’investissement privé dans la région et par là, à garantir un environnement sain pour le développement et la promotion des PME », a-t-il estimé.

Le wali de la région Marrakech- Safi, M. Karim Kassi- Lahlou, s’est attardé, quant à lui, sur l’importance que revêt ce conclave dont l’actualité n’est pas à démontrer, étant donné qu’il intervient dans la période post-Covid-19, une pandémie qui « nous a imposé une réflexion collective, afin d’élaborer un plan d’action inclusif et global pour faire face aux répercussions néfastes de cette crise pandémique, et de parvenir ainsi, à une nouvelle relance économique, tout en tirant profit des opportunités qu’offrent les principes de la régionalisation et du Nouveau Modèle de Développement (NMD) », a-t-il dit.

L’objectif étant de garantir un nouveau repositionnement du système économique au niveau de la région Marrakech- Safi et ce, en application des Hautes Orientations Royales dans ce domaine, a précisé M. Kassi- Lahlou.

De son avis, l’organisation de cette rencontre économique importante trouve son socle dans l’esprit même du discours de SM le Roi à l’occasion de l’ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11è législature, à travers lequel l’accent a été mis sur l’importance cruciale que Maroc accorde actuellement à la promotion de l’investissement productif comme levier majeur de toute dynamique économique nationale et de la réalisation du développement dans des secteurs prometteurs.

« Ce forum est l’occasion aussi de témoigner de l’engagement de notre région et son implication effective dans la mise en exécution des axes de cette vision clairvoyante du Souverain, sachant que cette partie du territoire national recèle nombre d’atouts à même de contribuer à la mise en application de ce chantier important », a dit le wali.

M. Lahoucine Alioua, président de la Fédération des Chambres Marocaines du Commerce, d’Industrie et des Services, a estimé, pour sa part, que l’impact de la crise pandémique liée à la Covid-19 a démontré clairement l’impératif de la fédération des efforts en vue de venir en aide aux PME et de les appuyer dans le cadre de l’encouragement de l’investissement, étant donné le rôle majeur que joue cette catégorie d’entreprises.

Dans ce sens, il a souligné la nécessité d’encourager l’innovation au sein de l’entreprise montante, l’accompagnement du financement de l’innovation et la créativité, tout en établissant une étude re-structurante au profit des entreprises lourdement impactées par la crise pandémique. Cela doit se faire également tout en conjuguant les efforts de tous et en promouvant la création d’entreprises et leur accompagnement, a-t-il préconisé.

M. Driss Benhima, ex-ministre du transport de la marine marchande, du tourisme, de l’énergie et des mines, invité d’honneur de cette édition, a mis en exergue, quant à lui, l’importance de la contribution de la CCIS dans la dynamisation du tissu entrepreneurial, notamment les TPE et les PME.

Dans son intervention autour de la thématique « pour une nouvelle approche intégrée du marketing territorial régional », il a expliqué que la marketing territorial se fixe pour mission d’identifier des domaines de compétence ayant des spécificités, à même d’aider à créer une valeur ajoutée sûr dans le cadre de ce qu’on appelle la mondialisation.

Dans ce sens, il a proposé plusieurs axes d’analyse pour ce qui est de la région Marrakech- Safi et qui concernent les phosphates, le tourisme et la logistique.

Le secrétaire général par intérim du ministère de l’inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Kamal Hachoumi, a indiqué, quant à lui, que ce Forum qui discute des nouvelles opportunités d’investissements offertes par la région Marrakech- Safi, offre aussi l’occasion d’inciter à la mobilisation collective, tout en discutant de la stratégie du ministère de tutelle en la matière.

Dans une déclaration à la presse, M. Hachoumi, a estimé que la promotion de l’employabilité demeure tributaire de la promotion d’un investissement soutenu et qu’aucun investissement ne réussira en l’absence d’une infrastructure solide et adéquate, mettant en avant l’importance de la mobilisation régionale de l’ensemble des institutions, avec l’appui du ministère de tutelle, ainsi que de l’encadrement au niveau national en dotant les régions de l’ensemble des moyens disponibles.

Il a mis l’accent aussi sur le rôle de la formation professionnelle en termes de satisfaction des besoins du marché de l’emploi et des entreprises privées, avec l’appui de l’ANAPEC après l’élargissement de ses compétences, pour parvenir à des régions économiques fortes.

Mme Badiaa Bittar, présidente de l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises dans la Région Marrakech- Safi, s’est félicitée, pour sa part, de l’organisation de ce forum qui intervient après la crise pandémique de la Covid-19, avec une participation distinguée de femmes entrepreneures et ce, eu égard à leur rôle majeur dans le développement économique escompté régionalement comme sur le plan national.

Dans la même lignée, elle a mis en relief la pertinence du discours Royal prononcé par le Souverain à l’occasion de la première session de la 2è année législative de la 11è législature et qui encourage les initiatives d’investissement et l’implication collective dans ce chantier national.

Ce forum sera sanctionné par l’adoption d’une batterie de recommandations, à même de contribuer à améliorer le climat entrepreneurial dans la région, a-t-elle conclu.

LNT avec MAP

