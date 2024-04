Le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (FM6I) a annoncé, lundi, le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour la sélection de sociétés de gestion appelées à créer et gérer des fonds dédiés aux startups (les « Fonds Startups ») et ce, conformément aux dispositions de la loi n°76-20 portant création du Fonds.

Cet appel à manifestation d’intérêt, préparé en concertation avec le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), proposera des solutions innovantes aux sociétés de gestion en vue d’accélérer leurs levées de fonds à l’échelle nationale et internationale, indique le FM6I dans un communiqué, précisant que la date limite de dépôt des dossiers de candidature par les soumissionnaires en réponse au cahier des charges est fixée au 1er juillet 2024 à 23h59.

La conjugaison de ces efforts vise à accroître les volumes de financement disponibles à destination des startups, dans une optique de soutenir le développement d’un écosystème marocain de startups à vocation internationale, fait savoir la même source. Les « Fonds Startups » sont destinés à offrir des solutions de financement adaptées aux différents stades de développement des startups marocaines et à permettre l’émergence de futurs leaders marocains dans l’innovation et les nouvelles technologies. Cette initiative contribuera à positionner le Maroc en tant que plateforme de stimulation de l’innovation au profit de l’économie nationale et au rayonnement international.

Ces fonds devront avoir pour objet d’investir, par apport en fonds propres ou quasi-fonds propres, dans des entreprises innovantes à fort potentiel de croissance (startups), la notion d’innovation s’appréciant au sens large, notamment par la nature des technologies développées et/ou par le business model retenu.

Par ailleurs, les startups éligibles aux investissements des « Fonds Startups » pourront être soit des entités de droit marocain ou des entités de droit étranger pouvant justifier d’un lien économique et/ou social substantiel avec le Maroc. Ils pourront être généralistes ou spécialisés dans des secteurs spécifiques (e.g., fintech, edtech, agritech, etc.), et pourront couvrir un ou plusieurs stades de financement (e.g., Pre-Seed, Seed, Présérie A, Série A, etc.).

Les sociétés de gestion de ces fonds seront quant à elles sélectionnées en fonction notamment de la qualité de leurs équipes, la robustesse des performances réalisées dans la gestion de fonds similaires et leur capacité à mobiliser des fonds auprès d’investisseurs locaux ou étrangers. Elles devront également s’engager à adopter les meilleurs standards de l’investissement responsable, notamment en matière d’ESG au sein des startups investies.

Les modalités de retrait du cahier des charges, régissant le processus de sélection des sociétés de gestion des « Fonds Startups », sont précisées sur le site web du Fonds Mohammed VI pour l’investissement « www.fm6i.ma ».

LNT avec Map

