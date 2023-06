Le Festival Gnaoua et Musiques du Monde revient à Essaouira pour sa 24e édition, du 22 au 24 juin. S’étant imposé comme l’un des évènements artistiques majeurs de l’agenda culturel marocain et international, le retour du festival, après les années covid et une édition itinérante, à son berceau, promet une atmosphère riche en émotions.

M. Abdeslam Alikane, cofondateur et directeur artistique du festival, dans un entretien qu’il nous a accordé, rappelle que « notre pays a rencontré des obstacles dans l’organisation des activités culturelles en raison de la crise du coronavirus, et de la récession, ce qui a causé l’annulation des festivals de musique ». C’est pourquoi les organisateurs ont mis les bouchées doubles pour l’édition actuelle : « Après la reconnaissance par l’UNESCO du patrimoine culturel Gnaoua, nous avons tenu des réunions avec plusieurs Maâlems Gnaoua dans tout le royaume. Nous avons encouragé plusieurs Maâlems à participer à cet événement, et le nombre de groupes participant à ce festival a atteint 35 groupes Gnaoua, y compris la composante féminine ». Cette édition promet donc des chiffres records, et pas seulement pour les groupes gnaouis : « La participation d’artistes internationaux est exceptionnelle, car les éditions précédentes accueillaient au maximum 15 groupes ».

Et M. Alikane se félicite du melting pot culturel que tous ces artistes vont apporter : « Maintenant, cette diversité musicale entre la musique Gnaoua et la musique occidentale crée un mélange culturel qui apporte une saveur particulière. Par exemple, il y a du jazz, du blues, du reggae et de la musique amazighe. Nous avons également veillé à offrir au public plusieurs scènes où se réuniront des artistes renommés du monde occidental et marocain ».

Interrogé sur l’impact culturel du festival, son directeur artistique est clair : « Le rôle du festival dans la promotion de la communication culturelle et artistique entre les peuples est crucial. En effet, le festival attire un public international de nombreux pays et envoie un message de paix entre les peuples. Le rôle de l’art Gnaoua est de s’ouvrir à d’autres cultures mondiales, y compris africaines et occidentales. Essaouira est également une porte touristique importante pour notre pays, et elle est liée à ce festival ».

Et cet impact contribue à faire rayonner le Maroc et sa culture à travers le monde : « L’importance du festival dans la promotion de l’identité marocaine et de son patrimoine musical réside dans le statut élevé de l’art Gnaoua. C’est un art riche à la fois sur le plan musical et historique, avec une composition marocaine et des racines africaines grâce à la création de la confrérie Gnaoua dans le passé ».

Rendez-vous donc à Essaouira ce weekend pour un beau voyage musical !

