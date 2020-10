PARTAGER Le Festival de Fès de la culture Soufie 2020 dévoile son programme

L’art de la transmission est au cœur de la programmation de la treizième édition du festival de Fès de la culture soufie, du 17 au 26 octobre 2020. Le soufisme est par tradition la voie de la transmission, celle du maître à disciple, des valeurs morales et du secret spirituel (sirr), permis par une chaîne de transmission initiatique (silsila) remontant au Prophète de l’islam. A l’heure de la crise sanitaire majeure que nous traversons depuis le début du printemps 2020, la question de la transmission a surgi avec force.

Quelles valeurs, quelle éthique et quelle sagesse l’héritage culturel, philosophique et spirituel du soufisme peut-il nous offrir comme legs vivant pour les générations futures ?

En 2019 , le festival avait réuni des milliers de spectateurs . En octobre prochain, le déroulement du festival se conformera aux possibilités et aux contraintes liées à la crise sanitaire que le monde traverse depuis le printemps 2020 .

Pour cela, le festival se déroule cette année en ligne. Le festival part sur les routes soufies à la rencontre de celles et ceux qui transmettent et gardent vivante cette culture, son patrimoine et ses valeurs. De Fès à Tivaouane au Sénégal, de Grenade à Ajmer en Inde, en passant par Marrakech ou Bejaâd , le public sera accueilli dans les centres spirituels historiques .

Expositions, tables -rondes, café littéraires, cérémonies soufies, masterclass et activités s’organisent autour de ce thème, avec la mobilisation exceptionnelle de plus d’une soixantaine d’intervenants – chercheurs, spécialistes, écrivains, comédiens, plasticiens, musiciens, guides spirituels .

L’art de la transmission décliné sous toutes ses formes:

• transmission de maîtres à disciples. transmission par les grands maîtres du soufisme.

• modes de transmission : de la tradition orale aux nouvelles technologies.

• transmissions entre générations, à la jeunesse.

• transmission par les femmes.

• transmission par la nature et l’écologie spirituelle.

• transmission entre les différentes cultures et spiritualités.

• transmission au singulier et au pluriel, de l’initiation de l’individu aux valeurs partagées par tous comme modèles de développement.

PROGRAMME : 13e édition du Festival de Fès de la culture soufie du 17 au 26 Octobre 2020

❖ Soirées Hauts lieux du soufisme

➢ Soirées quotidiennes consacrées à un haut-lieu du soufisme : table ronde live Zoom (durée : 1h) réunissant des spécialistes, suivies d’un reportage sur le lieu patrimonial puis concert spirituel (samaa)) (durée: 1h)

➢ Début de la table ronde introduite par de jeunes musiciens (5-8 minutes).

1. FÈS : Moulay Idriss, tariqa Sqaliyya

2. MARRAKECH : avec Jaâfar Kansoussi et samaa de la voie tidjaniyya

3. OUAZZANE La voie Ouazzaniyya avec Moulay Abdellah Ouazzani + samaa

4. BEJAÂD La voie Charqawiyya +samaa

5. MADAGH La voie Boutchichiyya+ samaa

6. CHEFCHAOUEN La voie Rissouniya + samaa

7. GRENADE (Ibn Khatib) avec Nizar Liemlahi Le chemin andalou et musique arabo-andalouse.

8. CORDOUE avec Salma El Taji (Les 3 cultures, Wallada et Ibn Zeydoun). Musique ancienne.

9. AJMER (Inde) La voie Chishtiyya avec Salman Chishty. Soirée qawwali.

10. SENEGAL: Tivaouane et Kaolack : la voie Tidjaniyya et samaa. 11. NIGER : avec Salamatou Sow.

❖2 grandes soirées conférences & créations artistiques : Sous la direction artistique de Carole Latifa Ameer

• OUVERTURE :Soirée conférences et Créations artistiques :

SUR LES PAS D’IBN ARABI : de Murcie à Damas + Héritage akbarien + Hommage à Michel Chodkiewicz et à son œuvre sur Ibn Arabi + Sami Ali

• Soirée conférences et Créations artistiques : LES RÉSONANCES DE RÛMÎ À TRAVERS LE MONDE ( 02:30) Conférence Leili Anvar Comment Rûmî transmet dans le Mathnawî ?

❖ « LES CLÉS DES MAÎTRES »: Masterclass (8) sur 2 week-ends

Les cours sont proposés par des professeurs constituant des PÔLES DE RÉFÉRENCE au niveau mondial : Chaque masterclass est modérée par Carole Latifa Ameer, directrice artistique du festival.

1. ABDERAZZAK BENCHAÂBANE : Soufisme et l’art des jardins

2. FAOUZI SKALI : Initiation à la futuwwa , ou la chevalerie spirituelle dans la transmission des métiers

3. LEILI ANVAR : Initiation à l’œuvre magistrale de ‘Attar : le Cantique des Oiseaux

4. KUDSI ERGUNER : Initiation à l’œuvre magistrale de Rûmî : le Mathnawî (Mesnevi)

5. DENIS GRIL : Initiation à l’œuvre magistrale d’Ibn ‘Arabi : « Ibn al-‘Arabî et l’art de la transmission, d’après son épître Rûh al-Quds (l’Esprit de Sainteté) »

6. AICHA REDOUANE : le samaa à travers les grands maîtres du soufisme

7. FRANÇOISE ATLAN : chants et poésie d’Al Andalus

8. JEAN DURING : L’éthique comme fondement spirituel de la musique du soufisme en Perse et Asie intérieure Le festival ne propose que la première session de la masterclass. Les sessions suivantes seront à suivre ultérieurement sur SUFI-HERITAGE.COM

❖ EXPOSITIONS NUMERIQUES (couplées avec une vidéo de présentation de l’artiste dans son atelier): Vernissage les samedis

• RACHID KORAÏCHI, plasticien, lauréat du Jameel prize

• GHANI ALANI, Calligraphe, lauréat du prix Unesco Sharjah

• LOUISE CARA, plasticienne

❖ « UN OCÉAN D’ENCRE » : Café littéraire (2 dimanches)

➢ Le dimanche, rendez-vous autour d’une sortie de livre et avec son auteur, éventuellement avec son éditeur.

➢ Ex : Eric Geoffroy, Leili Anvar, Tayeb Chouiref, Faouzi Skali, Ysabel Saiah-Baudis et Ghani Alani, Abderezzak Banchaâbane…

➢ référence au verset « Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calames, quand bien même l’océan serait un océan d’encre où conflueraient sept autres océans, les paroles d’Allah ne s’épuiseraient pas. Car Allah est Puissant et Sage. » [Coran 31, 27] )

❖ « LE POINT DU JOUR », podcast du Festival (10 matins)

Tous les matins mise en ligne et envoi d’un podcast de 10 mn

➢ un aperçu quotidien de l’intérieur du Festival de Fès de la Culture Soufie, de sa programmation journalière et interview d’un invité exceptionnel intervenant au festival.

❖ « INSTANTS D’ÉCOUTE », lecture de textes poétiques des grands soufis (10 minimum)

➢ Capsules vidéos quotidiennes

➢ Lecture par Comédien-ne-s (Amal Ayouche, Hassan El Jai, Sophia Hadi) et personnalités.

➢ le choix de textes est très vaste : il y aura des lectures de contes, des extraits de romans, des poèmes trouvés dans le riche patrimoine littéraire soufi.

