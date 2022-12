Après deux éditions réussies, l’ONG italienne Soleterre Maroc et Afrique Francophone et l’association marocaine ES.MAROC.ORG ont donné le coup d’envoi, jeudi 15 décembre 2022, de la troisième édition de leur évènement annuel le E-Salon de l’emploi ES MAROC par une conférence virtuelle, diffusée sur les réseaux sociaux et sur la plateforme dédiée à l’événement : http://www.salon-esmaroc.org

Après les mots d’ouverture des organisateurs de l’événement qui ont présenté les objectifs, ambitions et enjeux de cette troisième édition, la parole a été donné aux autorités marocaines qui ont exprimé leur volonté pour la promotion de l’employabilité des jeunes au Maroc, en particulier le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, le Département des MRE, la Direction de la Promotion de l’Économie Sociale auprès du Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et la Direction Régionale de la Jeunesse de Tanger.

La présence des institutions publiques nationales, d’entreprises de grande dimension et de la société civile soulignent une synergie entre les 3 secteurs fondamentaux permettant une véritable innovation sociale pour un meilleur accès au marché de l’emploi. Le représentant de la multinationale présente a en effet souligné à titre d’exemple que chaque année, environs 1000 jeunes sont employés par cette entreprise NTIC qui compte plus de 350.000 employés dans plus de 50 Pays.

Selon Ismail ITTISSEN, Président de l’association ES.Maroc.org et co-fondateur du HUB avec l’ONG Soleterre – et du Salon de l’emploi, « ce salon représente une dynamique conviviale avec un impact réel en termes de networking d’environs 40 startup, plus de 100 grandes entreprises recruteuses, signature de plus de 20 conventions prévus avec des entreprises de moyenne et grande taille dans le cadre d’appuyer l’employabilité des jeunes et de la responsabilité sociale des Entreprises RSE, plus de 40 startups entre entreprise de groupe et individuelles seront présentes à travers des stands en 3D afin de promouvoir leurs produits et services et chercher des fournisseurs et des marchés et faire du networking, Plus de 400 profils de jeunes qui seront présélectionnés afin de répondre aux besoins des entreprises partenaires du Salon ESMaroc et du Marché d’emploi au Maroc ».

Le lancement officiel s’est poursuivi jusqu’au samedi 17 décembre 2022. Une série de conférences, d’ateliers de formation et de networking autour des différentes thématiques de l’emploi au Maroc, suivies par des démarches concrètes de recherche de travail (entretiens) et du networking entre startup et clientèle potentielle, sont prévues et sont ouvertes au grand public. Aussi, un espace d’exposition virtuel sera spécialement dédié aux non-recruteurs souhaitant bénéficier de cet espace pour exposer leurs produits et développer leur réseau professionnel.

Pour rappel, les activités du E-Salon de l’Emploi ES.MAROC se poursuivent 3 mois après les 3 jours de lancement afin de permettre un réel échange et networking entre les différents participants.

H.Z

