Le discours royal reporté au samedi 7 novembre

Selon un communiqué du Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie, « suite à la découverte d’un cas positif au Covid-19 dans l’équipe technique en charge de l’enregistrement et de la diffusion audiovisuelle du Discours Royal à l’occasion du 45-ème anniversaire de la Marche Verte », et « compte tenu des protocoles sanitaires stricts et des mesures qui s’imposent en la matière », le Discours royal sera adressé par le Roi Mohammed VI le samedi 7 novembre 2020 et transmis sur les ondes de la radio et à la télévision à 21H00.

LNT avec CdP